Coronavirus en Cartagena: más de 2000 positivos en lo que va del mes

Cartagena de Indias sumó 810 casos positivos y dos muertes por coronavirus el fin de semana.



En los primeros 7 días de diciembre , La Ciudad Heroica sumó 2.264 casos positivos y 20 muertes por cuenta de la pandemia.



Mientras expertos en epidemiología hablan de un posible rebrote, el cual ya había sido advertido que se presentaría a mediados de diciembre por el propio Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, el Distrito mantiene vigilancia especial en 11 barrios con las mayores tasas de contagio.



En diálogo con EL TIEMPO, el alcalde de Cartagena, William Dau, señaló que su administración aún no ha tenido ningún acercamiento con el Gobierno Nacional para ultimar detalles sobre la llegada de la vacuna contra el coronavirus a la ciudad.



“Son ellos (Gobierno Nacional) quienes llevan la bandera y liderazgo en la adquisición de las vacunas para todo el país. Es el Gobierno el que está negociando la adquisición de las vacunas, y estoy plenamente confiado en que el Ministerio de Salud llevará a cabo todos los estudios epidemiológicos y la manera como se repartirá, los impactos y poblaciones en riesgo”, aseguró Dau.



El mercado de Bazurto es uno de los escenarios en la mira de las autoridades de Cartagena. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Cartagena suma a la fecha 33.561 casos y 658 fallecidos, y experto calculan un rebrote antes de finalizar el año debido al aumento exponencial de casos en los últimos días.



“Hablar de la distribución de la vacuna en la ciudad, es aún muy prematuro hasta para el mismo Ministerio, ellos aún están armando las piezas del rompecabezas”, agrega Dau.



En la ciudad hay 1.995 casos activos y 30.908 personas, según el Dadis, le ganaron la batalla a la pandemia que tocó la ciudad a inicios de marzo pasado.



“Necesariamente tiene que ser reglamentado por el Gobierno Nacional y uniforme en todas las regiones. De nada sirve tener la vacuna sino se cumple con todos los protocolos que son muy especializados”, añadió el burgomaestre cartagenero.



En la Ciudad Heroica 29.709 pacientes le ganaron la batalla a la pandemia y hay 1.615 casos activos, pero la cifra sigue subiendo con el paso de las horas.



“Escucho con mucha frecuencia las noticias de Nueva York, y señalan que las empresas que fabrican estas vacunas se encargarían hasta de los puntos de aplicación, para mantener la custodia y cuidado”, concluye el alcalde Dau.



Toque de queda y ley seca

Hay 11 barrios que entraron en ley seca y toque de queda desde el pasado primero de diciembre.



El exclusivo sector de Manga encabeza la lista de barrios que el Distrito prioriza para contener el avance de la pandemia por coronavirus y evitar un rebrote en plena temporada decembrina.



El alcalde de Cartagena, William Dau, a través del decreto 1473 del 30 de noviembre del 2020 estableció el toque de queda y la ley seca donde se elevaron las tasas de contagios.



Entre los barrios denominados zonas de cuidado especial son Blas de Lezo, San Fernando, Manga, El Pozón, Los Alpes, Olaya Herrera, Ternera, Las Gaviotas, Nuevo Bosque, Zaragocilla y El Campestre.



En estos 11 barrios está prohibida la circulación de personas entre las 9 pm y las 5 am.



Además está restringida la circulación de público para locales y actividades de comerciales entre las 8 pm y las 6 am, con excepción de las compras domiciliarias y plataformas.



Está prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en espacios comerciales en el horario comprendido entre las 8 pm y las 6 am

