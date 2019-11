Los desafíos del nuevo gerente de la RAP en el Eje Cafetero

Luego de que, recientemente, los gobernadores de Caldas, Quindío y Risaralda posesionaron al ingeniero quindiano Uriel Orjuela como gerente de la Región Administrativa de Planificación (RAP) Eje Cafetero, el nuevo funcionario se prepara para gestionar recursos y consolidar los proyectos de interés regional.

Para el inicio de gestiones de la RAP se tendrá un presupuesto de 2.000 millones de pesos al año para gastos de funcionamiento e inversión. Dicho dinero es aportado por los tres departamentos.



“Ya quedó aprobado el presupuesto de 2019 para el funcionamiento, la dotación de la oficina y para el año entrante se tiene ese presupuesto dividido en partes iguales y en la medida que la dinámica de la RAP tome fuerza muy seguramente le van a inyectar nuevos recursos”, dijo Orjuela.

El nuevo gerente explicó que hay proyectos definidos en temas como economía naranja, Paisaje Cultural Cafetero (PCC), el ecoparque Los Nevados, turismo, gobernanza del agua, medioambiente, posconflicto, salud, educación, cultura, entre otros.



“Lo primero es hacer un alistamiento del plan estratégico y mirar la viabilidad de los proyectos formulados y, dependiendo de eso, se impulsarán”, afirmó el funcionario.



En los últimos días, la RAP ha recibido algunas críticas, como las del diputado quindiano Jorge Hernán Gutiérrez, quien señaló que luego de casi dos años de la RAP todavía no hay resultados importantes para el departamento.



“Me parece que la RAP no ha tenido las respuestas que nos prometieron desde un principio”, dijo el diputado. Agregó que en estos proyectos, generalmente, todo se lo lleva Pereira o Manizales.



Ante estas críticas, Orjuela aseguró que el “proceso de arranque no es tan sencillo”.



“Esto no es una oficina de proyectos, es más para el fortalecimiento de las regiones a un mediano plazo, se convierten en una red”, manifestó el gerente de la RAP.



Orjuela agregó: “vamos a trabajar de la mano de la dirigencia política de los tres departamentos, las universidades, los gremios y empresarios y los alcaldes de los 53 municipios que conforman el Eje Cafetero”.



Por su parte, el gobernador del Quindío, Carlos Osorio, expresó que “nacer no es fácil y al nuevo gerente le toca comprar los muebles, hacer las nuevas adecuaciones, entre otras cosas. Ya tenemos algunas victorias tempranas como los Juegos Nacionales 2023 que fueron un primer logro de los tres gobernadores de la RAP. Después vendrán universidades, hospitales, páramos, el cuidado del agua, el turismo incluyente de los tres departamentos”.



El ingeniero quindiano, quien viene de ser director de la Sociedad de Ingenieros del Quindío, presidente de la Veeduría del Túnel de La Línea y director del programa Armenia Cómo Vamos, fue elegido a través de un proceso de selección que duró unos seis meses y que fue adelantado por una firma cazatalentos.



Según contó Orjuela, los gremios presentaron varias hojas de vida para el cargo y, finalmente, cada departamento envió un candidato.



En febrero pasado, los tres gobernadores nombraron como gerente de la RAP a Luis Guillermo Velásquez López, quien fue gerente del concesionario Autopistas del Café. Sin embargo, dos semanas después renunció al cargo.



El gerente de la RAP Eje Cafetero estará en el cargo hasta diciembre de 2021. Después, los gerentes se nombrarán por un periodo fijo de cuatro años. Inicialmente, el objetivo era que el primer gerente estuviera por un periodo de tres años; el último año de los actuales mandatarios y los dos primeros años de sus sucesores.



La sede de la RAP estará ubicada en el segundo piso de un edificio que recientemente compró la Gobernación del Quindío, en el centro de la capital del departamento, y donde también funcionará el archivo municipal.

LAURA SEPÚLVEDA

​Para EL TIEMPO

​ARMENIA