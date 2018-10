Uribia se encuentra en emergencia por inundaciones

Totalmente inundado. Así recibió el municipio de Uribia al presidente Iván Duque, por las fuertes lluvias que se registran en la zona. De los 19 barrios 15 se encuentran afectados, la mayoría de las calles y carreras registran altos niveles de agua. Duque, llegó para realizar el décimo primer Taller Construyendo País.



El barrio San José es uno de los más afectados, debido al rebosamiento del alcantarillado, generando malos olores y brotes infecciosos. Esta situación mantiene preocupados a unas 25 familias, que residen en la zona.

Otros barrios afectados son Villa Fausta, 3 de abril, las Mercedes, Ipiamana. El 45 por ciento de la población se encontraba sin el servicio de energía eléctrica.



Antes de iniciar el Taller Construyendo País, el presidente Duque aseguró que le dio instrucciones al Subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, para que estuvieran al tanto ayudando a la administración “el alcalde me mandó o a preguntar que si íbamos a suspender el taller ante esta situación y nosotros le dijimos que no, no se suspende, vamos a ir a expresar por qué el Gobierno nacional está en los territorios y le vamos a ayudar”.

El desbordamiento de los arroyos ha originado inundaciones y cuantiosas pérdidas a los habitantes de Uribia. Foto: Sistema de Alerta Temprana

En riesgo de inundación se encuentra el Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, debido al desbordamiento de los arroyos Kutanamana y Chemerrain. Como contingencia existe la posibilidad de trasladar el servicio de urgencia al centro médico de la clínica Riohacha, ubicada en el barrio Colombia, de esta población indígena.



El Presidente también le pidió al Comandante de la Primera División del Ejército, general Pablo Bonilla, apoyo en los trabajos de contención ante el riesgo de inundación del hospital.



Desde hace más de una semana, se registran lluvias en esta zona del país, que mantienen incomunicado al 80 por ciento de la población, lo que originó la declaratoria de calamidad pública. El Terminal de Transporte, considerado un elefante blanco, está siendo utilizado como albergue temporal para las familias afectadas.



Por su parte, Guillermo Escobar, Subdirector de la UNGRD, aseguró que desde la semana anterior tienen personal de la Unidad trabajando de manera coordinada con el Concejo Municipal y el Consejo departamental, atendiendo a todas las personas que han resultado afectadas.



Agregó que 20 toneladas de ayuda han sido distribuidas y están disponibles en la terminal de transporte, al tiempo que otras 20 toneladas están en camino.



Duque, estuvo muy pendiente de la situación de Uribia, y una de sus preocupaciones era terminar temprano el taller para recorrer los barrios y desarrollar una reunión en el Puesto de Mando Unificado para conocer la situación real y tomar medidas.

Con el señor Alcalde hicimos un sobrevuelo el día de ayer para poder identificar todos los puntos que están afectados en la zona rural FACEBOOK

TWITTER

“Con el señor Alcalde hicimos un sobrevuelo el día de ayer para poder identificar todos los puntos que están afectados en la zona rural. Hemos tenido el apoyo de la Policía, la Fuerza Aérea y el Ejército, así como de los bomberos”, precisó el funcionario.



El Mandatario anunció que al término del taller hará presencia en el Puesto de Mando Unificado para ver cómo avanza la situación.



“No me voy de acá sin recorrer el municipio para conocer cómo se está atendiendo la situación en los barrios”, afirmó.



URIBIA, LA GUAJIRA