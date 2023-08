Más de un centenar de familias indígenas, pertenecientes al pueblo awá, no han podido ingresar hasta sus resguardos en zona rural de Tumaco, en Nariño, porque sus caminos ancestrales se encuentran completamente minados.



Entre tanto, nuevos desplazamientos masivos de habitantes se están registrando en zonas rurales de los municipios Samaniego, La Llanada, Los Andes y Santacruz, en el occidente de este departamento, por los fuertes enfrentamientos entre grupos al margen de la ley.



Según el líder social de Samaniego Ricardo Rosero, más de 1.000 campesinos, procedentes de seis veredas, llegaron hasta el casco urbano de esta localidad, reclamando la ayuda y la protección de las autoridades.

De manera temporal los labriegos se alojaron en el coliseo cubierto y en el parque Sol Andino de esa localidad.



“Hay personas que salieron solo con lo que tenían puesto para poder salvar sus vidas, la situación se va a agudizar más, por favor ayúdennos”, indicó el líder Rosero.



También afirmó: “A mí me duele ver a los niños, mujeres y abuelitos que están dejando sus tierras por culpa de la violencia”.



Por ello, Rosero solicitó a la comunidad en general su generosidad con la entrega de frazadas, víveres, agua, ropa y carpas para ponerlas a disposición de los desplazados.



Además, la crisis humanitaria que enfrentan los awá ha llegado a niveles tan extremos, que hoy sus líderes han denunciado un exterminio sistemático por parte de grupos armados ilegales que se disputan las rutas del narcotráfico, en un extenso territorio limítrofe con Ecuador.



Según la información suministrada por la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), el pasado primero de agosto cuando la comunidad del resguardo Saundé Guiguay adelantaba los actos fúnebres de tres jóvenes indígenas asesinados unos días atrás, “nuevamente los actores armados hicieron presencia, amenazando a las familias que se encontraban presentes y exigieron de forma violenta que desalojaran”.



Del mismo resguardo indígena se conoció que 14 familias awá que habían sido desplazadas por los fuertes enfrentamientos entren actores armados, ahora decidieron refugiarse en la casa indígena ubicada en el kilómetro 92 de la vía que de Tumaco conduce a Pasto.



Allí, se advierte un claro riesgo de confinamiento de la población, toda vez que según la organización indígena Unipa, “los dos caminos de ingreso al resguardo se encuentran minados, lo que no permite el regreso de las familias”.



Un fenómeno similar se registra de acuerdo a la denuncia de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Awá, en el resguardo Nunalbí Alto Ulbí desde el pasado primero de julio cuando un total de 91 familias desplazadas tuvieron que trasladarse para protegerse de los grupos armados ilegales hasta la comunidad de Alto Guelmambí, en el kilómetro 99 de la vía al mar.



Entre los desplazados indígenas awá hay menores de edad, mujeres en estado de gestación y personas de la tercera edad, que “requieren de forma urgente enseres, alimentación, agua y prendas de vestir”.



La organización también declaró que “algunas de estas familias deben ser reubicadas con urgencia, debido a las amenazas de grupos armados”, pero además advirtió que “hay riesgo por minas antipersonal ubicadas en los caminos ancestrales”.



Según la Unipa, ante este dramático panorama se hace necesario la respuesta inmediata del Gobierno Nacional. “Sentimos que no hay garantías para el derecho a la vida, nuestro pueblo awá está siendo exterminado, exigimos soluciones urgentes efectivas y eficaces”, dijeron los indígenas.



El resguardo indígena Cuascuabí Paldubí también está viviendo otro drama humanitario, porque 90 familias, es decir, 313 personas también dejaron sus viviendas para trasladarse hasta el lugar de refugio, por los constantes combates que protagonizan en el territorio actores armados.



