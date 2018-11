Universitarios, los mejores en innovación de proyectos

Una estación que potabiliza aguas lluvias y las deja aptas para el consumo humano y el yogur artesanal con sabor a café que ayuda a reducir la perdida de leche en las zonas rurales de Manzanares, fueron los emprendimientos ganadores en el programa Innóvate Chec 2018.

Los reconocimientos, entregados por la Central Hidroeléctrica de Caldas en compañía del Parque Explora y otras empresas locales, admitían también postulaciones de estudiantes de maestrías y doctorados, pero esta vez quedaron en manos de los más jóvenes.



La estudiante de ingeniería química de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, Brenda Paola Chamarro, obtuvo el premio en cuatro categorías (entre ellas agua y vida) por su prototipo denominado 'Epall, agua para todos', con el que espera implementar estaciones de potabilización y aumentar la cobertura del líquido en las zonas rurales del país.



“Con el incentivo económico que recibí se llevarán varios dispositivos a zonas rurales o que no están conectadas a una red de acueducto. Así sus habitantes podrán tener agua potable, entre ellos el municipio donde crecí”, manifestó Chamarro, oriunda de Puerto Asís, Putumayo.



El prototipo combina filtros de carbón y arcilla que remueven compuestos como plaguicidas, grasas, aceites o detergentes perjudiciales para la salud. Su costo aproximado es de 50 mil pesos y estaría dirigido, según Chamarro, al 32 por ciento de la población colombiana que debe hervir el agua antes de consumirla.



De acuerdo con la estudiante, para 2019 una de las estaciones se llevará a la vereda Bajo Berlín en Neira, Caldas; otra estará en Turbo, Urabá antioqueño y una tercera se instalará en un colegio de Putumayo, zona que no está conectada a redes de acueducto y presenta una alta tasa de precipitaciones.



De otra parte, Carlos Usma y María Lucía Sánchez -estudiantes rurales de la Universidad de Caldas- también recibieron el premio de ocho millones de pesos por su proyecto Manlac, con el que producen de manera artesanal yogur con sabor a café.



Este proyecto fue reconocido en la categoría de soluciones integrales rurales, pues con él se busca un nuevo uso para la leche que -muchas veces- por la distancia y el estado de las vías se perdía al no puede salir de su municipio, Manzanares.

“Nosotros somos caficultores y con las crisis que ha tenido el café y la dificultad de sacar la leche de las zonas rurales vimos en el yogur una buena opción para aprovechar ambos productos. Empezamos en las cocinas de nuestras fincas y con el premio podremos invertir en nuevos equipos”, comentó Usma.



El joven emprendedor, quien cursa su carrera gracias al programa Universidad en el Campo, mencionó además que el hecho de que su producto sea artesanal y con componentes orgánicos ha hecho que tenga gran acogida, por encima de los de grandes industrias que han querido fabricarlo.

“Nosotros mismos hacemos cada proceso: traer la leche de las fincas, revisar su calidad, pasteurizarla, dejar fermentar el yogur y adicionar el café. Llevamos cuatro meses y tanto en el municipio como en Manizales lo han recibido muy bien”, añadió el inventor.



Estos dos proyectos fueron escogidos entre 89 postulaciones de los cuales quedaron seis finalistas entre los que también hubo otras tres iniciativas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.



Fueron reconocidos un dispositivo electrónico que detecta la broca en granos de café, un proyecto para generar estilo de vida responsable con el planeta y un sistema fabricado a partir de la hoja de caña de azúcar que produce carbón activado, con el cual pueden removerse contaminantes del agua y el aire.



LAURA USMA

PARA EL TIEMPO-MANIZALES