Universitarios de la UPC de Valledupar van a sus clases en bicicleta

Un grupo de 75 estudiantes de la Universidad Popular del Cesar (UPC), pedalean con entusiasmo sus bicicletas como medio alternativo para desplazarse desde sus residencias hasta la sede de esta institución educativa en Valledupar.



Cada uno de ellos lleva consigo el deseo de aprender y aprovecha al máximo esta oportunidad que les brinda el alma máter a los jóvenes universitarios que no tienen medio de transporte.



A la U en bicicleta

Universitarios en bicicleta. Foto: Archivo particular

Se trata de la iniciativa ‘A la U en bicicleta’, liderada por la UPC a través de la División Bienestar Universitario, que busca frenar la deserción de la educación superior por falta de este recurso. Además, promueve una movilidad ecológica, sostenible, saludable y económica para los estudiantes de escasos recursos.



“Las bicicletas fueron donadas desde el 2016 por el gobierno departamental, pero fue suspendida porque requerían de mantenimiento. A partir de hoy retomamos el programa y se las hemos entregados a 75 estudiantes de escasos recursos que viven en barrios distantes de la Universidad”, explicó Josefina Araújo Arzuaga, Jefe de la División Bienestar Universitario.



Las bicicletas son entregadas a los universitarios en calidad de préstamos, a quienes se les realizó previamente un estudio socioeconómico para determinar cuáles son jóvenes que más requieren de este vehículo como medio de transporte.



“Se tiene en cuenta a la población educativa vulnerable de estratos uno, dos y tres que carece de servicio de transporte. La idea es que no deserten por falta de este vehículo. Luego de la inscripción se les hace una ficha socioeconómica, se hace un compromiso con el estudiante y se les presta la bicicleta por semestre”, detalló la funcionaria.

Hernán Guerrero, estudiante de primer semestre de Ingeniería de Sistema, es uno de los jóvenes beneficiados con la estrategia ‘A la U en bicicleta’, ya que se desplaza desde el barrio San Martín a la UPC sede sabanas de Valledupar.



Considera que con este vehículo ‘pedalea hacia el futuro’, por eso, no le importa el esfuerzo físico ni la distancia que tiene recorrer para llegar a su destino académico.



“Se me facilitar muchísimo este transporte desde mi casa hasta la universidad. El tiempo de recorrido es de 17 minutos. Esto materializa mis deseos de salir adelante en mis estudios”, resaltó el joven estudiante.

La iniciativa va acompañada de una metodología de conducción segura en bicicleta, con líneas temáticas y contenidos donde se promueve la seguridad vial, beneficio que, de este vehículo como alternativa de movilidad de libre movilidad, deberes como bici usuarios, al igual que fomentan la cultura del cuidado del medio ambiente, hábitos saludables, entre otros aspectos.



Esta capacitación se imparte con funcionarios de la seccional de Tránsito y Transporte del Cesar, con la participación del grupo de prevención vial.



“Estuvimos haciendo prácticas en el interior de la universidad. Nos enseñaron sobre normas y señales de tránsito. Cómo cruzar las calles, como evadir obstáculos en las vías y las medidas de seguridad para protegernos. Estoy feliz, porque es un ahorro monetario, no todos los días tengo diez mil pesos para poder movilizarme a la universidad”, destacó Valentina Vergara, estudiante de Administración de Empresas.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar