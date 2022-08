El caso de un joven que fue bajado del bus cuando se dirigía a la universidad por faltarle 400 pesos para el pasaje, impulsó una campaña en Santa Marta que busca lograr una disminución en las tarifas que beneficie a los estudiantes de educación superior.



Bajo el lema ‘tarifa diferencial ya’, un grupo de alumnos de la Universidad del Magdalena se encuentran recolectando firmas para solicitarle formalmente al Distrito que les ayude a financiar los pasajes en bus que actualmente están en dos mil pesos.

Esta situación desmotiva porque deben atravesar a pie largos trayectos e incluso exponerse a atracos FACEBOOK

La iniciativa la tuvo Jesús Escorcia, representante estudiantil de la Unimagdalena y director departamental de juventud magdalenense, quien asegura que en la ciudad a muchos adolescentes y jóvenes que pertenecen especialmente a la institución pública, se les dificulta el traslado diario por el costo del pasaje en bus.



“Muchas veces deben elegir si caminar de ida o venida, porque solo les alcanza para un traslado en la buseta. Esta situación desmotiva porque deben atravesar a pie largos trayectos e incluso exponerse a atracos”, manifestó Escorcia.



El líder estudiantil, junto a un grupo de compañeros, espera lograr recoger seis mil firmas, para solicitar ante la Alcaldía y el Concejo de Santa Marta, la modificación de Decreto 197 del 2013 que haga posible que el pasaje les quede aproximadamente en mil pesos.



“Así como existe una tarifa diferencial para estudiantes de básica y secundaria, queremos lograr que los más de 21 mil alumnos de la Universidad del Magdalena, también accedan a este beneficio porque en realidad lo necesitamos”, señaló el representante universitario.



En cuanto al porcentaje que esperan se reduzca, Jesús Escorcia dijo que basados en los antecedentes de otras ciudades, se aspira que al menos les quede a la mitad de lo que les cuesta actualmente.



“Un tarifa de mil pesos sería de gran ayuda, especialmente para los estudiantes de educación superior de estratos 1, 2 y 3”, precisó Jesús.



Esta campaña que se desarrolla en la Universidad del Magdalena ha tenido una vinculación masiva de estudiantes, quienes esperan un resultado positivo ante la administración distrital.

Respuesta del Sistema Estratégico de Transporte



Diego López, gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), sobre esta petición indicó que el tema de la disminución del pasaje debe ser revisado a detalle para establecer si es viable o no.



“Es importante señalar que el negocio del transporte público necesita tener un punto de equilibrio para funcionar correctamente”, precisó López, quien no descarta la posibilidad de llevar la propuesta a una mesa de diálogo para buscar posibles alternativas.



De todas maneras, sostuvo que bajar 50 por ciento el valor del pasaje no es una decisión sencilla como parece, pues debe soportarse la fuente de financiamiento que supla la cifra que el usuario dejará de aportar en cada recorrido.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv