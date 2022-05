Después de dos semanas de haberse anunciado la parálisis del calendario académico del primer semestre de este año, la Universidad Popular del Cesar (UPC) retomará las clases este martes.



Estas se suspendieron el pasado 14 de abril, tras el paro decretado recientemente por la asamblea de estudiantes, docentes y sindicato, por el no pago de varios salarios.



(Además: Bojayá conmemora 20 años de una masacre que aún causa dolor)



Tras un consenso con todos los estamentos de la universidad, Consejo Académico de la UPC, se acordaron varios compromisos. Entre ellos, el pago de 5.200 millones de pesos a los docentes de Valledupar y 700 millones a los de Aguachica (sur del Cesar), correspondiente a las prestaciones sociales del año 2020-2021, que estaban pendientes.

Reclaman arreglo de las baterías sanitarias, aires acondicionados, ascensores, adecuación de los ascensores y optimización del servicio de internet

La ruta a seguir es mantener abierto el diálogo con los actores, para que comencemos a liderar políticas públicas para sacar adelante a la universidad. FACEBOOK

TWITTER

En este sentido, se concertó la cancelación a los jóvenes investigadores, ya que los proyectos en los que ellos participan, apalancan los procesos de acreditación institucional y generan indicadores de alto impacto a la universidad.



“La ruta a seguir es mantener abierto el diálogo con los actores, para que comencemos a liderar políticas públicas para sacar adelante a la universidad. Con la participación de todos, podemos contrarrestar las falencias existentes en este momento”, aseguró el rector del alma máter, Robert Romero Ramírez, quien asumió el cargo recientemente.



En esta mesa de negociación, también se pactaron otras responsabilidades, como: La reparación, mantenimiento y habilitación funcional de las locaciones que tienen incidencia en la labor académica.



(También: La angustia que vive un barrio familiar que se llenó de empresas de webcam)



“Ellos han venido reclamando el arreglo de las baterías sanitarias, aires acondicionados, ascensores, adecuación de los ascensores y optimización del servicio de internet. Esperamos no tener contratiempos en el cumplimiento de estos propósitos”, recalcó Romero.

Aplicación del 10 por ciento de descuento para los estudiantes no favorecidos con la política de gratuidad

Había dos propuestas: Continuar el paro y esperar a que se cumplan los acuerdos pactados. Optamos por la segunda opción. Estamos dando un voto de confianza al nuevo rector... FACEBOOK

TWITTER

En este listado de obligaciones adquiridas por parte del órgano colegiado, se destacan una serie de peticiones que venía demandando los actores del paro.



Entre ellas, la aplicación del 10 por ciento de descuento para los estudiantes no favorecidos de la política de gratuidad. Especialmente, los de estratos 1, 2 y 3, al igual que el aumento del pago del 15 de junio.



“Había dos propuestas: Continuar el paro y esperar a que se cumplan los acuerdos pactados. Optamos por la segunda opción. Estamos dando un voto de confianza al nuevo rector porque no puede solucionar la problemática de un momento para otro”, subrayó Malio Bolívar, vocero de los docentes.



(Le puede interesar: Demolición de Aquarela: buscan consultor que diga cómo tumbar la mole)



El cese de actividades se levantó en medio de la asamblea multiestamentaria, en la que participó toda la comunidad académica.



El ambiente de la reunión estuvo marcado por una alta tensión entre un grupo de estudiantes. La chispa se generó porque un sector de este colectivo amenazó con paralizar las actividades este martes, ya que se mostraron en desacuerdo con algunas determinaciones.



“Casi se van a los golpes porque un reducto de los estudiantes no quería que restablecer las clases hasta que se cancelaran los pagos. Mientras tanto, otro sector, acató la fecha de pago contemplada para el 16 de mayo. Hay que resaltar que es la primera vez que el Consejo Académico se reúne en pleno con todos nosotros”, puntualizó Bolívar.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar

Más noticias en Colombia

Lo que se sabe del caso de bebé que fue abusada por su padrastro y murió

Buscan responsables de bus quemado en Anorí, Antioquia