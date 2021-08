Universidad Nacional pide ejecutar recursos para campus sede La Paz (Cesar)

María Marcela Camacho Navarro, vicerrectora de la Universidad Nacional de Colombia, sede La Paz (Cesar), solicitó a Luis Alberto Monsalvo, Gobernador del Cesar, disponer los trámites y certificaciones correspondientes para que el centro universitario sea ejecutor de recursos de pactos territoriales.



(Además: Corte Suprema negó libertad a exalcaldesa de Cartagena Judith Pinedo)



La institución sostiene que con esos recursos se ejecutará la construcción de la primera etapa de la Fase II del campus, sede La Paz.



(Además: Trasladan reclusos de la cárcel de Chiriguaná a Valledupar)

Por provenir de la máxima autoridad universitaria, este aval constituye un mandato que no puede ser desconocido ni modificado por otra autoridad universitaria, FACEBOOK

TWITTER

(Le puede interesar: Juez mandó a terapia a Alcalde de La Sierra, Cauca, por golpear a su esposa)





La petición se da luego de que un equipo de la dirección de la universidad, revisó la certificación en la que indica que la ‘gobernación sería la ejecutora de estos recursos destinados en el marco del mecanismo de Pactos territoriales’.



“Los estudios y diseños de la Fase II del campus de la Sede de La Paz fueron inicialmente contratados por la Gobernación del Cesar, pero, para la presentación ante Pactos Territoriales, estos no cumplían con los requerimientos establecidos”, sostiene la vicerrectora en una carta enviada recientemente al mandatario departamental.



Recalca, además, que la sede invirtió $ 491.024.273 para que los planos entregados a la gobernación en su momento tuvieran el nivel técnico que exige el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).



(Le puede interesar: La terraza, la mejor vitrina para la carpintería de Eric Salas)

Institución debería ejecutar estos recursos

Estudios y diseños de la Fase II del campus fueron inicialmente contratados por la Gobernación del Cesar, pero, para la presentación ante Pactos Territoriales, estos no cumplían con los requerimientos FACEBOOK

TWITTER

“La actualización de los estudios y diseños fue liderada por profesores de la Universidad Nacional de Colombia, quienes ostentan los derechos morales de propiedad intelectual y conocen las especificaciones solicitadas que garantizan el cumplimiento de los mejores estándares de calidad”, subraya en la misiva.



Según Camacho, esto, daría lugar a que la institución debería ejecutar estos recursos.

Resaltó, que desde el Departamento Nacional de Planeación (DPN), se les informó que los que los ochenta mil millones disponibles para viabilizar el proyecto provenían de recursos de la Nación (PGD).



(Lo invitamos a leer: Operativos contra narcotráfico y bandas criminales en Sucre)

En vista de que el grueso del aporte es del nivel nacional y que la Universidad Nacional de Colombia es una entidad de este orden, debería ser esta la que ejecute los recursos del proyecto FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, hace un mes les indicaron que no sería la totalidad sino el 70% de ellos, y que el restante 30% provendría del Departamento del Cesar.



“En vista de que el grueso del aporte es del nivel nacional y que la Universidad Nacional de Colombia es una entidad de este orden, debería ser esta la que ejecute los recursos del proyecto”, subraya.



Otro de los motivos que expuso, fue el aval que recibió del Consejo Superior Universitario (CSU), para la presentación del proyecto en mención ante el DNP, en el entendido de que la entidad ejecutora sería la Universidad Nacional de Colombia.



(Vale la pena leer: Comercio en San Juan afectado por obra que le dará paso al Metro de la 80)

Piden matriz de riesgos

“Por provenir de la máxima autoridad universitaria, este aval constituye un mandato que no puede ser desconocido ni modificado por otra autoridad universitaria, y por tanto la sede de La Paz no tendría la potestad para la presentación del proyecto al DNP si la entidad ejecutora no es la misma Universidad Nacional de Colombia”, enfatiza la funcionaria.



En este mismo contexto precisó: “Para otorgar su aval, el CSU exigió la construcción de la matriz de riesgos de este proyecto, en la que se tuvo en cuenta el histórico de la ejecución del proyecto de la Fase I de la Sede La Paz y el informe de Contraloría General de la Nación sobre este”.



Finalmente, consideró improcedente, presentar el proyecto ante el mecanismo de Pactos Territoriales “En cuyo caso nos veríamos en la necesidad de buscar la financiación de la obra mediante otra fuente de recursos”.



(Lo invitamos a leer: Personajes santandereanos lamentan la muerte de Carlos Ardila Lülle)

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

Más noticias en Colombia

La arquitecta colombiana destacada por una organización mundial de jóvenes

Niegan tutela y en Medellín exigirán carné de vacunas para Feria de Flores