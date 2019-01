Universidad Industrial de Santander continúa en paro indefinido

Los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, UIS, decidieron continuar en paro indefinido pese al llamado que el rector de esa institución les había hecho para que volvieran a las aulas luego de los acuerdos logrados con el gobierno nacional a fines de 2018. La decisión, según los voceros, se tomó porque no sienten las garantías suficientes para el cumplimiento de lo pactado.

Este lunes, día en que las directivas habían convocado el regreso a clases, los estudiantes sesionaron en una asamblea general desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en la que decidieron mantenerse en cese de actividades ante lo que ellos aducen falta de garantías para el cumplimiento de lo acordado con el gobierno.



Luego del encuentro, Jorge Anderson Arboleda, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la UIS, afirmó que "la UIS se ratifica en paro indefinido, con unas asambleas que deben continuar, donde la discusión debe seguirse dando".

Arboleda aseguró que no volverán a las aulas hasta tanto no se realice el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior 3.0 que se hará a fin de este mes en Cali, pues allí se podría concertar alguna decisión general con los estudiantes en las demás instituciones.



El líder sostuvo que "no hay confianza en el gobierno nacional frente a lo presentado, lo pactado en la mesa, y además es insuficiente para arreglar de manera estructural la educación superior".



Según el líder, en la asamblea estudiantil participaron cerca de 3.000 personas quienes decidieron además que este jueves 17 de enero volverán a las calles en rechazo al la presencia del Esmad, y en defensa de los acuerdos con el gobierno.



BUCARAMANGA