Despiden a profesor por ofender a alumna que habló del paro en clase

La Universidad Sergio Arboleda, seccional Santa Marta, se pronunció sobre la discusión que sostuvieron un profesor y una estudiante en medio de una clase virtual de Taller de Radio el pasado 3 de mayo.



La institución informó sobre su decisión de retirar al docente de su cargo al considerar que "las expresiones y actuaciones que usó, no corresponden a los principios y valores que caracterizan e identifican a los Sergistas, por lo que rechazamos lo ocurrido".

La Universidad desaprobó el actuar del profesor que identificó como Eduardo José Marín Cuello, y aseguró que tras un análisis de los hechos, además de suspender el contrato del catedrático, dispondrá de una línea de atención para la estudiante, con apoyo psicológico y espiritual, y para quienes se sientan afectados por los comportamientos ocurridos.



Cabe indicar que la discrepancia se habría generado luego que una joven compartiera en medio de la clase virtual una imagen con la que pretendía incentivar a sus compañeros a marchar.



La acción, que interrumpió el desarrollo de la cátedra, causó molestia en el educador que llamó la atención a su alumna, a la que inicialmente criticó por sus continuas inasistencias y falta de atención a sus explicaciones.



La joven, visiblemente molesta, refutó lo dicho por el profesor y defendió sus intenciones de promover el paro nacional al interior de la institución.

"Yo creo que nadie en ningún momento le dijo a usted, profesor, que tenía que salir a marchar (...) yo mandé una imagen que me pareció una iniciativa muy buena de la Universidad del Magdalena".



En el video de la clase virtual, que se volvió viral en redes, quedó grabada la respuesta de Marín, quien se sale de control y usa palabras vulgares desahogando su molestia.



Posteriormente, le responde: "Demuestra que estás cambiando tú y que después de ese cambio vas a cambiar todo lo demás (...) cuando te ganes mi respeto, te vas a ganar el resto de más cosas de mi parte, antes no (...)".



La estudiante justifica su baja asistencia a la asignatura virtual a problemas con el internet. Ante esto, el educador le sugiere que si de un principio sabía que tendría problema de conexión y no podría participar, mejor no se hubiese matriculado a la universidad.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

