Universidad del Magdalena graduó a 13 médicos en ceremonia virtual

La Universidad del Magdalena realizó la primera ceremonia de grados virtual de su historia, en la que 13 jóvenes recibieron sus títulos como médicos a través del robot Lied, que los representó a cada uno, mientras ellos se encontraban en sus hogares conectados con la plataforma Zoom.



La jornada que se realizó en el Auditorio Neguanje del Edificio Mar Caribe, contó con un protocolo similar al de las tradicionales jornadas de graduación de la Alma Máter, con la diferencia de que los graduandos vestidos con su uniforme y bata médica participaron de manera remota.

Desde sus lugares de residencia, los nuevos médicos escucharon el mensaje del Rector Pablo Vera Salazar, realizaron el juramento médico y entonaron el Himno de la Universidad.



Por su parte, Lied (Robot humanoide del Equipo Sinfonía de Unimagdalena Bancolombia) vestido de toga y birrete, transmitió en su pantalla la imagen y la alegría de cada uno de los graduados mientras recibía el diploma a manos del Doctor Pablo Vera.

La graduada Neddy Pamela Castañeda Daniels, tomó la palabra dejó claro que el gran día de su graduación llegó, no en las condiciones esperadas, pero en el momento justo para demostrar que en tiempos de dificultad también hay espacio para la luz y el regocijo.



“Llegó el momento de enfrentarnos a nuestra vida laboral, que asumiremos con vocación siguiendo lo prometido en nuestro juramento. No somos héroes, somos padres, hermanos, hijos, nietos; somos profesionales que intentamos cada día dar lo mejor a nuestros pacientes aun teniendo quien nos espere en casa”, indicó.



Durante su discurso, el rector Pablo Vera se dirigió a los profesionales de manera emotiva para decirles que no están solos, que tienen el compromiso y solidaridad de toda la Universidad.

“Es un tiempo de muchos aprendizajes, estamos implementando nuevas formas de enseñar y nuestros estudiantes están adquiriendo conocimientos de otras formas. Hemos aprendido a valorar a la familia, hemos aprendido que los héroes si existen, pero no en las películas, sino en las clínicas, hospitales y en el servicio público ejemplar que siguen prestando miles de colombianos para tratar de sacar adelante la situación tan complicada en la que estamos”.



Así mismo, el rector se refirió a la necesidad en medio de esta crisis, de que los médicos sean cada vez más humanos y de la reinvención del sistema de salud para que sea público, eficiente, transparente, solido que garantice el derecho humano fundamental a la salud, no solamente en tiempos de pandemia y que permita dignificar la labor de los médicos y enfermeras.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv