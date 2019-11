Universidades de Manizales entran a paro y esto pasará con las clases 

La Universidad de Caldas y la Universidad Nacional, sede Manizales, anunciaron que entrarán en asamblea permanente para sumarse al paro nacional indefinido.



“La comunidad universitaria tomó esta decisión porque comprende que dentro de los sectores sociales es el único que puede mantener el paro en el país”, indicó Camilo Muñoz, representante al Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Muñoz manifestó que el paro se mantendrá hasta tanto el Gobierno Nacional muestre voluntad para dialogar y, sobre todo, suspenda las reformas que tiene en marcha. “Este paro no tiene sentido si la agenda de reformas del Gobierno se mantiene", agregó el líder estudiantil.



Sobre la terminación del semestre, el joven dejó claro que no será este año, pues la apretada agenda académica que se planteó pasado el paro del 2018 indicaba que estudiarían hasta el 20 de diciembre, plazo que no será posible cumplir.

“Sabemos que esto implica muchos esfuerzos, que muchos estudiantes son foráneos y van a tener que incurrir en nuevos gastos, pero estamos convencidos de que el sacrificio es menor a la responsabilidad de que tenemos con el futuro del país”, precisó el representante.

Los docentes de esta institución manifestaron, también, que se declaran en asamblea escalonada.



Entre tanto, después de una asamblea pública realizada en la Plaza de Bolívar de Manizales y en la que estuvieron cerca de 1.500 estudiantes de la Universidad Nacional con sede en la ciudad, estos tomaron la misma decisión.



Ambas instituciones tendrán sus puertas abiertas para actividades culturales y asambleas en las cuales se discutan temas relacionados al paro nacional.



