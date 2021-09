La Unimagdalena regresa este viernes a clases presenciales

Este viernes 1 de octubre la Universidad del Magdalena regresa a las clases presenciales en Santa Marta.



El rector Pablo Vera Salazar anunció que serán los estudiantes de pregrado de primero, segundo y tercer trimestre los primeros en retornar al aula de clases.



Según el directivo, desde la institución habrán todas las garantías de bioseguridad para recibir a la comunidad educativa.

Dijo que desde diciembre se abrió la clínica odontológica, y allí cerca de mil estudiantes han estado rotando, junto a 300 pacientes, y pese a ello no se ha presentado un solo caso de covid.

No obstante, reconoció que le preocupa lo que suceda en el exterior de la alma mater donde funciona una cantidad grande de restaurantes y discotecas, donde si podría generar un riesgo para la salud de la población universitaria.



“Solicitaremos a las autoridades mucho control para evitar desórdenes en las zonas aledañas a la universidad”, aseguró el rector.

Bienvenida a la universidad

A partir de las 4: 00 de la tarde de este viernes 1 de octubre, como parte del retorno seguro a la universidad, los estudiantes recibirán una bienvenida especial de las directivas.



“Desafortunadamente muchos de ellos no han podido conocer la universidad y por eso les haremos un recorrido por todas las instalaciones para que se sientan orgullosos de su centro de estudios”, señaló Vera.

Desafortunadamente muchos de ellos no han podido conocer la universidad y por eso les haremos un recorrido por todas las instalaciones para que se sientan orgullosos de su centro de estudios

Las clases se estarán programando en alternancia, con el objetivo de que aquellos que no puedan asistir presencialmente se conecten virtualmente, y que quien pueda ir solamente algunos días pueda hacerlo.



“La educación requiere procesos presenciales, hemos hecho un proceso enorme, los profesores, todos, pero no es fácil.”, sostuvo el rector.



La franja horaria para la realización de las actividades académicas presenciales o híbridas será entre las 7: 00 a.m. y 8: 00 p.m. de lunes a viernes, y entre 7: 00 a.m. y 2: 00 p.m. los días sábados.



Sobre las medidas a implementar dijo que un salón pasará de 50 personas a 30, para que exista un control de aforo.

Igualmente en la entrada de los salones se mantendrá un equipo de lavado de manos.



Se va a privilegiar la ventilación natural sobre la artificial, es decir, cada dos horas se abrirán puertas y ventanas para desinfectar.



En los lugares donde no se puedan abrir puertas y ventanas se van a instalar una red de sensores para monitorear el CO2. En estos lugares se estará ventilando y desinfectando frecuentemente.



“En lo posible segundo y tercer piso estarán sin aires acondicionados, habrá puertas y ventanas abiertas de manera permanente”, detalló el directivo.

El rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera. Foto: Archivo particular

Feria del libro será presencial

La Tercera Feria Internacional del Libro las Artes y la Cultura de Santa Marta, FilSMar, organizada por la Universidad del Magdalena, y que contará con una gran variedad de eventos y actividades se realizará este año de forma presencial.



El evento se desarrollará del 6 al 9 de octubre en el Edificio Mar Caribe, pero además en el teatrino y los espacios del nuevo Edificio de Bienestar y los corredores del Edificio Sierra Nevada.



El doctor Jorge Mario Ortega Iglesias, coordinador de Publicaciones y Fomento Editorial, responsable de la Tercera Feria Internacional del Libro las Artes y la Cultura de Santa Marta, FilSMar, confirmó que la agenda académica será virtual, pero la comunidad podrá reencontrarse en el campus y acceder a los libros de manera física.



“Se tendrá diferentes 'stands', con librerías de todo el país, para que la comunidad samaria y magdalenense pueda visitar la Universidad del Magdalena. Se tiene la confirmación de varias editoriales a nivel nacional e internacional de países como México y Perú”, expresó el doctor Ortega Iglesias.

