Demandan a la Gobernación para que financie matrículas de la Unimagdalena

Los estudiantes de la Universidad del Magdalena, través de las vías legales, buscarán que la Gobernación les subsidie la totalidad de la matrícula estudiantil del primer semestre del 2021 tal como sucedió el pasado año de pandemia.



El estudiante de séptimo semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas Leonardo de Jesús Liñán Márquez, en representación de un grupo de alumnos, instauró una tutela en contra de la administración departamental reclamando su derecho a la educación y la igualdad.(También: Así es como la Uniatlántico busca refrescar salones y oficinas)

El joven asegura que, como él, una amplia comunidad educativa de la Unimagdalena está preocupada porque no cuenta con los recursos para el pago del semestre que finalizó, pero que sigue pendiente.



Esta población asegura que cumple con los requisitos para recibir un subsidio del 100 por ciento de su educación por parte de la Gobernación.



Sin embargo, con sorpresa e inconformismo recibieron el anuncio del gobernador Carlos Caicedo de que esta vez solo contribuirá con $2.700 millones, pues el resto de recursos disponibles en el fondo departamental los distribuirá a los universitarios de otras instituciones con las que suscribió convenios.

El gobernador Carlos Caicedo y el rector Pablo Vera durante una reunión de la Universidad del Magdalena.

“Es injusto que el Departamento del Magdalena disminuya mi derecho ya adquirido durante la vigencia 2020 – II, máxime cuando cumplí las condiciones de permanencia y requisitos posteriores para continuar siendo beneficiario del fondo Fonges en una totalidad del 100% tal como si se hará con otros estudiantes de otras instituciones educativas”, dijo Liñán.



Según el demandante, hay estudiantes de otros entes territoriales que recibieron el beneficio completo, mientras que a los locales se les retiró ese privilegio.



“El gobernador escoge a su criterio subjetivo y reprochable, por ello solicito a usted señor juez que revise los convenios suscrito por el departamento con otras instituciones educativas diferente a la Universidad del Magdalena, que en ciertos casos dichas instituciones no tiene el domicilio principal en esta ciudad, pero sin son beneficiarias de la totalidad del pago de matrícula de sus estudiantes”, dice el documento de la tutela.



Leonardo Liñán pidió que se le ordene a la Secretaría de Educación departamental disponer de los recursos económicos necesarios para cubrir la totalidad del valor de la matricula financiera en la Universidad del Magdalena porque de lo contrario dicha comunidad no tendrá cómo responder con la deuda que tiene pendiente.

Estudiantes deberán pagar

Cabe indicar que el rector de la Unimagdalena, Pablo Vera, manifestó que aunque la institución ha sido flexible con los estudiantes para que avancen con su carrera universitaria mientras se resuelve el el faltante de la matrícula del semestre anterior, de no conseguirse dichos recursos será obligatorio que asuman personalmente el pago correspondiente.(Le puede interesar: Donan acordeones a la Escuela ‘Rafael Escalona’ de Valledupar)

“Presentamos un Acuerdo Superior para que nos autoricen ese pago pendiente en plazos amplios y sin ningún tipo de interés para que esto no afecte la posibilidad de graduarse de los estudiantes, es decir, quien deba un porcentaje se hace un acuerdo de pago que en algún momento pagará”, indicó el rector.



Vera sostuvo que lo importante es que esta situación no sea una preocupación para los estudiantes y sus familias



El Distrito de Santa Marta asignó 3 mil millones para la matrícula cero a través del Fonges, -no directamente a la Universidad del Magdalena-, pero el convenio que tiene el fondo con la gobernación es de 2.700 millones por lo que no llegaron los recursos completos.



“Si el Distrito giró los 3 mil significa que el departamento no aportó recursos para este momento, es decir que hace falta que la gobernación haga su aporte”, acotó Vera.

Este dinero solo se necesitaría para el periodo académico 2021-1 en el que se matricularon 23.129 estudiantes, de los cuales solo 12.659 son beneficiados con alivio económico.



Para este segundo semestre que inicia y el próximo año ya está completamente garantizado por el Gobierno Nacional.

