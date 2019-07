'Unesco dio plazo de 2 años para demoler torre Aquarela en Cartagena'

El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, que se reúne esta semana en Azerbaiyán, le dio a Colombia plazo hasta el 2021 para demoler la polémica torre ‘Aquarela’, que un particular construye a una cuadra del emblemático Castillo de San Felipe de Barajas, en Cartagena.



La Unesco también dio el mismo plazo al Distrito para que apruebe los dos planes especiales de manejo y protección del patrimonio: el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, Pemp, y el POT, Plan de Ordenamiento Territorial, para así poner fin al caos urbanístico en la ciudad y evitar la violación de normas de construcción.

El arquitecto Alberto Escovar Wilson White, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, dijo que si no se cumple con la medida, la declaración de patrimonio de la ciudad estaría en riesgo.

“Si para entonces esto no ha pasado, se discute el ingreso de Cartagena a la lista de ciudades en riesgo de serles retirada la declaratoria de patrimonio”, señaló Escovar Wilson White, quien ya se encuentra en la ciudad de Bakú, capital de la República de Azerbaiyán, donde se celebra esta semana la sesión 43 del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, con la presencia de más de 1.500 expertos y donde la Ciudad Heroica y su valor patrimonial son temas de discusión.



Colombia, en cabeza del Ministerio de Cultura, ya presentó un informe a la Unesco, en el año 2018, sobre las acciones que ha tomado la nación frente al polémico caso ‘Aquarela’; y ante otras críticas y observaciones hechas por el órgano internacional luego de la visita del 2017.



Al comité de patrimonio también le preocupa el nuevo hotel Santa Catalina que fue construido en el predio que antes ocupó el Magaly París, en la Plaza de los Coches, en la parte anterior de la Torre del Reloj Público. Una obra con varios cuestionamientos pero que según el Ministerio de Cultura, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Ipcc, no ha respondido.

Del polémico proyecto ya hay en pie una torre en el barrio Torices Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

"El Ministerio de Cultura le ha escrito en varias oportunidades al IPCC, indagando sobre los criterios que se tuvieron al momento de aprobarlo", dijo Escovar Wilson White, haciendo referencia al hotel que habría superado los pisos e intervenciones permitidas.



Pero la torre ‘Aquarela’ no es el único problema que enfrenta el patrimonio arquitectónico de la Ciudad Heroica, fuertes como el de San Fernando, en la isla de Bocachica, ya sienten el rigor del cambio climático.



No obstante, temas como el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico y de las fortalezas de la ciudad, el cual es un requisito irreductible de todas ciudades patrimonio ante la Unesco, no han sido discutidos en Cartagena desde 1994.

La respuesta de 'Aquarela'

Tras conocer la advertencia de la Unesco, Gilma Úsuga, vocera del proyecto habitacional Aquarela, señaló que "en aras a la verdad, se debe precisar que Cartagena mantiene su vigencia como Patrimonio de la Humanidad porque el Valor Universal Excepcional no está en riesgo".

Úsuga agrega que con esta decisión la Unesco "está ampliando el plazo para que las autoridades nacionales y locales den culminación a los Planes Especiales de Manejo y Protección de los Monumentos Patrimonio PEMP tanto de las murallas como del centro histórico, los cuales fueron solicitados desde hace ya 15 años por la organización internacional".



Voceros de 'Aquarela' también señalaron que esperan que con base en los estudios y análisis reglamentarios del proyecto, "Cartagena pueda avanzar a través del desarrollo armónico de la ciudad, poniendo en valor su patrimonio".

