¡Qué susto! Una vaca cayó del techo al interior de la sala de una casa

Un insólito hecho ocurrió en la vivienda de la familia Bohórquez, ubicada en la calle 14 # 50-717 del barrio Morrorico en Bucaramanga: mientras pastaba en una colina, la vaca "rodó" hasta el techo de la casa y la estructura, que no pudo soportar su peso, colapsó.



Así lo confirmó el coronel Javier Castro, Subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, quien entregó la información oficial sobre este caso que ocurrió este domingo 5 de enero.

María Elena Bohórquez, una de los miembros de la familia de la residencia, aseguró que su hermano y su abuela se encontraban en la casa cuando ocurrieron los hechos hacia la una de la tarde.



“Mi mamá y yo no estábamos pero cuando llegamos nos llevamos la sorpresa de que la vaca estaba en la sala de la casa. Cayó en el puro mueble”, aseguró Bohórquez.

El rescate del animal duró cuatro horas. “Procedimos a sacar con las medidas de seguridad para la protección del animal, al semoviente (algo que se mueve por sí mismo, especialmente cuando se refiere al ganado) que se encontraba al interior de la vivienda. El semoviente no presentaba mayores afectaciones”, indicó el coronel Castro.



De este extraño hecho nadie salió herido. Sin embargo, María Elena Bohórquez indicó que los daños materiales superan los cuatro millones de pesos. "Nos dañó el televisor, el comedor, el mueble, el lava manos y el arbolito", dijo.



Aunque el propietario de la vaca aseguró que iba a responder por los daños, hasta la fecha no se ha acercado a darles el dinero correspondiente.



"Mañana iremos a la Fiscalía para poner el denuncio porque nos dijo que nos iba a dar 400 mil pesos pero no vino", indicó María Elena.



BUCARAMANGA