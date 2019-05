Una unidad de Pediatría se abrirá en el hospital general San Isidro

Un nuevo servicio de pediatría de mediana complejidad empezará a funcionar desde agosto próximo en el Hospital General San Isidro. Con un convenio entre la Universidad de Manizales, la Alcaldía y la institución se espera tener 30 camas para la atención de los menores.

Tras cambiar el tipo de atención del Hospital (pasó de geriátrico a general), el centro médico empezó a buscar su habilitación como entidad de mediano nivel de complejidad ofertando servicios como medicina interna - en la que ya tiene 53 camas- pediatría, cirugía general y ginecobstetricia.



“La idea es habilitar el servicio pediátrico hospitalario, no ambulatorio como se tenía hasta el momento, para después dedicarnos de lleno (en el segundo semestre) a complementar los servicios de cirugía y ginecobstetricia con las adecuaciones locativas y administrativas que sean necesarias”, indicó el gerente del hospital, César Augusto Rincones.



El convenio, bajo el cual se espera tener listo el servicio el 1 de agosto, no será económico, sino de servicio y dotación. El hospital hace adecuaciones y la U. Manizales dota la unidad.



Si bien es un convenio, será el hospital el que tenga toda la responsabilidad en el funcionamiento del servicio, incluyendo el personal, los insumos y suministros.

Guillermo Orlando Sierra, rector de la Universidad de Manizales, manifestó que esta era una idea que estaba en planes hace años, pero solo hasta ahora logra consolidarse.



“El convenio abrirá escenarios que ya veníamos trabajando y para lo que era fundamental que el hospital fuera general. En el caso de la pediatría la oferta no es suficiente, por lo que allí queremos enfocarnos”, afirmó Sierra.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO