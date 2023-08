Familiares de Salomé Bohórquez, una menor de 8 años que residía en el municipio de Honda, en el departamento del Tolima, fue llevada un consultorio odontológico ubicado en el sector de Alto del rosario para la extracción de una muela.



Lo que parecía un procedimiento habitual, terminó en una tragedia para la familia pues la pequeña perdió la vida por complicaciones en la intervención.



(Puede leer: Video: dejó que su hijo pilotara un avión mientras él tomaba cerveza y los dos murieron).

Según reporto el periódico de Ibagué, 'El nuevo día', durante la extracción se presentaron complicaciones que llevaron a que la niña sufriera una hemorragia. Debido a la gravedad de la situación, Salomé tuvo que ser trasladada al hospital San Juan de Dios de Honda. A pesar de los esfuerzos su vida no pudo ser salvada.



Según los testimonios de la familia, se cree que la menor habría ingerido sangre durante el procedimiento, lo que pudo provocar su asfixia y posterior muerte, aseguró el mismo medio.



No obstante, los padres y allegados de la niña, quien cursaba grado tercero de primaria, están a la espera de los resultados de la necropsia.



(Puede leer: 'Grabándome para mi propio funeral': video de Miss Venezuela antes de trágico accidente).



La noticia dejó en luto a la comunidad, especialmente a sus compañeros, profesores y miembros del colegio Alfonso Palacio Rudas, institución donde estudiaba la menor.



A modo de homenaje y para ayudar a cubrir los gastos fúnebres de la pequeña, a través de redes sociales, la comunidad educativa decidió realizar una colecta para expresar su apoyo a la familia de Salomé.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Le puede interesar