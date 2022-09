Una menor de edad confesó en su diario íntimo que habría sido violada por su padrastro en Valledupar.



Según los mensajes escritos por la niña, de 12 años de edad, las agresiones se habían registrado en repetidas ocasiones durante el 2020 y 2021, cuando ella se encontraba en su residencia de la capital del Cesar.



“Diario mío, hoy quiero decir algo que no se lo quiero decir a mi mamá porque sé que no me va a creer. Tengo que decirte que Jhonatan (padrastro) tocó mis partes privadas y lo peor, lo hizo tres veces”, confesó la pequeña en su diario.



El padrastro fue enviado a la cárcel

Ella decidió leer los mensajes porque notó un comportamiento agresivo de su hija. Al parecer, la pequeña no se atrevió a contarle nada a su mamá porque pensó que no le creería

TWITTER

La madre de la víctima, al notar un comportamiento inusual de la niña, decidió buscar respuesta en los apuntes de sus cuadernos.



“Ella decidió leer los mensajes porque notó un comportamiento agresivo de su hija. Al parecer, la pequeña no se atrevió a contarle nada a su mamá porque pensó que no le creería”, dijo una fuente informativa que prefirió omitir su nombre.



Las agresiones fueron denunciadas por la madre ante la Fiscalía Seccional Cesar.



El presunto responsable, Jhonatan Sait Gómez Polo, fue capturado en Santana, Magdalena.



El agresor fue enviado a la cárcel por el Juzgado Cuarto Penal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, imputado por el delito de acto sexual violento agravado contra menor de 14 años. Saít Gómez, negó las acusaciones.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar