Una ‘luz al final del túnel’, en crisis minera de Marmato (Caldas)

Más de 200 despidos se han registrado en lo que va de esta semana en Marmato (Caldas). La dificultad para adquirir dinamita para la extracción y los impedimentos para vender el oro legalmente han hecho que los mineros y la Gobernación de Caldas se movilicen en busca de una solución.

Mineros artesanales, la administración departamental y asesores legales sostuvieron durante la semana varias reuniones con el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería. Una de las solicitudes es la creación de la ‘Ley Marmato’.



La iniciativa, que data de hace varios años, propone que por la tradición minera del municipio - más de 450 años- se permita legalmente ejercer la extracción bajo el sistema de cota, el que se practica en lo alto de los cerros y que está prohibido en el actual código de minas.



“En Marmato tenemos ahora varias dificultades porque al no ser permitido el sistema de cotas no se les vende dinamita, entonces no tienen oro. Esa es la urgencia de gestionar esta ley diferencial para ellos, pues en la parte alta trabaja gran número de mineros”, afirmó la jefa de la Unidad de Desarrollo Minero, Paula Andrea López.



Adicionalmente, los mineros presentarán un documento técnico que permita sustentar la viabilidad de la minería tipo ‘cúbico’ (túneles verticales que luego excavan de manera horizontal por debajo del nivel de un río).



“Ellos presentarán una propuesta de manera que respondan las inquietudes técnicas del Ministerio, pues es una actividad con mucho riesgo. Con esto se busca que la minería se realice bajo los estándares mínimos técnicos, legales, ambientales y sociales”, añadió López.



La funcionaria explicó que para esto, los mineros artesanales y sus asesores, con el acompañamiento de la Gobernación de Caldas, buscarán vincularse a la academia de manera que los argumentos sean más sólidos.



Al respecto, Alexander Álvarez, asesor legal de los mineros, manifestó que ya trabajan en ambas propuestas. Una enfocada al aspecto legal y otra al técnico. “En el tema de los cúbicos son métodos más tendientes a la ingeniería, sería un reforzamiento de los túneles con una técnica que ya se aplica en Alemania y que las haría legales. Aunque cabe aclarar que cada vez se registra un índice de accidentalidad menor”, mencionó Álvarez.



Entre tanto, el gobernador de Caldas, Guido Echeverri, reiteró al Ministerio de Minas la petición de que se devuelva al departamento la autonomía para controlar la política minera.



“Esa es otra competencia que el Estado Central le quitó a las entidades territoriales y que consideramos que es bueno restaurar para atender más directamente las problemáticas de estas familias. Sin embargo, esto no implica que no podamos acompañar y asesorar a los mineros para que logren reivindicar sus derechos”, expresó Echeverri.



Dadas las demoras que registra el tema de formalización el mandatario instauró un derecho de petición en el que se reclama la posibilidad de que el departamento, tal como ocurre en Antioquia, retome las competencias relativas al manejo de minería pues -solo en Marmato- el 90 por ciento de los mineros son informales.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO