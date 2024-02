La alegría por un carnaval en el mar se volvió un episodio de gritos, miedo y rescate

Lo que había sido toda una celebración por las fiestas del Carnaval del Fuego, en Tumaco, en este fin de semana, se convirtió en toda una pesadilla y pasajeros asustados, cuando la motonave en la que se desplazaban en medio del mar se volcó.

El siniestro sucedió el sábado 10 de febrero, en medio de las turbulentas aguas del Pacífico, donde el tamaño de las olas fue aumentando y con ello, el miedo de los usuarios.



De acuerdo con la Armada Nacional, en el navío se desplazaban 16 personas que participaban en un desfile náutico. Habían partido previamente desde el puerto de Tumaco.



La Armada informó que la lancha era tipo corvina. El mar se empezó a agitar, cuando la motonave ya iba de regreso a Tumaco, luego de finalizar el desfile con embarcaciones que escoltan a reinas escogidas para el Carnaval del Fuego.



El capitán Julián Díaz, comandante de la Estación de Guardacostas de Tumaco, dijo que las mismas condiciones del mar con el viento y el aumento de la altura de las olas hicieron que la nave empezara a moverse agitadamente hasta volcarse.



Por fortuna no hubo personas heridas o víctimas fatales. Sin embargo, las autoridades hicieron un llamado para que lanchas como esta no tengan sobrecupo, pues al parecer, ese era el caso.



El navío que naufragó era pequeño y no tenía capacidad para los 16 ocupantes que finalmente fueron rescatados por personal de la Armada para llevarlos sanos y salvos a tierra firme en Tumaco, en Nariño.



CALI