'El río se los tragó': investigan muerte de pareja de estudiantes de colegio en Cocorná

Un lamentable hecho ocurrido este fin de semana en el río Cocorná, en Antioquia, tiene en luto a varios municipios del departamento. Una joven pareja fue hallada sin vida, al parecer, tras haberse ahogado en estas aguas.



(Lea también: Corregimiento del Urabá antioqueño será reubicado por estar en zona de alto riesgo).

El pasado lunes 16 de octubre, festivo, fue el último día que Ximena Monsalve Ocampo y Juan Esteban Orrego Montoya fueron vistos con vida. La joven pareja, que aún estaba en el colegio, salió muy temprano en la mañana para disfrutar del día soleado y pasar un agradable momentos juntos cerca al río Cocorná, en jurisdicción de El Carmen de Viboral.



Sin embargo, tras caer la noche no regresaron a su casa. Ximena vivía en Marinilla y Esteban en El Santuario.



Las familias de ambos sintieron su ausencia, aunque decidieron esperar un poco, con la esperanza de que se les hubiese hecho tarde, antes de darlos por desaparecidos.



Sin embargo, para el martes 17 de octubre aún no tenían noticias de ellos, por lo que la preocupación aumentó y salir en su búsqueda se hizo primordial.



En la Institución Educativa Normal Superior de María, en Rionegro, donde ambos estudiaban y cursaban su último año, también fue evidente su ausencia.



"Ximena salió de Marinilla y Esteban de El Santuario, como era festivo no nos preocupamos durante el día. El martes como no llegaron, a las seis y media de la mañana salimos a buscarlos”, relató un familiar de Esteban al medio local 'Mi Oriente'.



Preguntaron en centros médicos, a personas cercanas, e intentaron seguir su rastro, sin embargo, no fue sino hasta que llegaron a los charcos de Cocorná, sobre las tres de la tarde de ese martes, que encontraron la primera pista.

Encontramos las pertenencias de los muchachos y sacamos la conclusión de que el río se los había tragado FACEBOOK

TWITTER

"A las tres de la tarde decidimos ir a buscarlos a los charcos de Cocorná y nosotros mismos encontramos la moto, encontramos las pertenencias de los muchachos y sacamos la conclusión de que el río se los tragó", dijo el pariente del joven al medio citado.



Todo parecía indicar que los jóvenes parquearon la moto en la vereda La Esperanza de El Carmen de Viboral, dejaron sus objetos personales ahí mismo, e ingresaron voluntariamente al río por la zona conocida como Charco Negro.

Facebook Twitter Linkedin

Charco Negro, río Cocorná. Foto: Google Maps.

"Nadie nos ayudó. Los únicos que nos ayudaron de muy buena manera fueron los señores agentes de la Policía de Cocorná. Bomberos de Cocorná no fue porque no era jurisdicción de ellos, y Bomberos de El Carmen nos dijeron que hasta el miércoles a las seis de la mañana podían ayudarnos", añadió el familiar.



Por tanto, unos jóvenes que habitan esa misma vereda fueron los que ayudaron a rescatar los cuerpos para que la familia pudiese llevárselos y así darles la debida despedida.



"Llegaron unos muchachos de la comunidad que conocen muy bien el río y se metieron y vieron los cuerpos y nos los ayudaron a sacar”, relató el pariente de Juan Esteban a Mi Oriente.



La noticia dejó en luto a ambas familias, así como sus compañeros de estudio y directivas de la Normal de Rionegro.



"La Institución Educativa Normal Superior de María lamenta el sensible fallecimiento de Monsalve Ocampo Ximena y Orrego Montoya Juan Esteban. Nos unimos a la profunda pena que embarga a su familiares y amistades, hacemos extensivas nuestras más sinceras condolencia", lamentó el colegio.



Las autoridades investigan lo ocurrido.

Facebook Twitter Linkedin

Normal Superior de Rionegro. Foto: Captura de pantalla.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea también en EL TIEMPO: