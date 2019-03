Una de cada 3 mujeres del Eje Cafetero sufre trastornos sexuales

Desinhibidas, relajadas, sensuales, ardientes y hasta hipersexuales, son algunas de las características que habitualmente hacen “famosas” a las mujeres del Eje Cafetero, sin embargo nada más apartado de la realidad social y médica de miles de damas de esta parte del país, que en vez de ser rotuladas por su supuesto alucinante desempeño sexual, deberían ser reconocidas por el papel protagónico para el desarrollo de su región y familias, que claramente va mucho más allá de su sexualidad.

Dichas “cualidades” que además no evidencian la verdadera situación de cómo viven su sexualidad, quedan desmitificadas en una investigación liderada por Franklin Espitia de la Hoz, médico-ginecólogo, especialista en sexología clínica y máster en sexología, educación y asesoramiento sexual y presidente del Capítulo Eje Cafetero de la Asociación Colombiana de Menopausia; que determinó que en una muestra superior a 15.000 mujeres del Eje Cafetero, una de cada tres presenta un trastorno sexual de cualquier tipo (deseo, excitación, lubricación, dolor o simplemente insatisfacción).

“Hemos realizado tres investigaciones una en el Eje Cafetero donde se reunió una población de más de 15 mil mujeres y evaluamos la condición clínica que presentaban desde el punto de vista de trastornos sexuales, y pudimos determinar que una de cada tres presenta alguno”, ratificó Espitia de la Hoz.

Destacó que la investigación también se hizo con 150 mujeres médicos que trabajan en atención primaria en menopausia y se concluyó que “estaban igual de mal o peor que sus propias pacientes”.



En compañía de su equipo de investigación del que hace parte la doctora Lilian Orozco Santiago, se extendió el estudio a doce ciudades del país y por siete años se evaluaron 72.000 mujeres, con iguales resultados a los arrojados en el Eje Cafetero.

“Por lo menos una de cada 3 mujeres sufre trastorno del deseo sexual, que es la dificultad más frecuente en la mujer colombiana, así como problemas con el orgasmo, la excitación, la lubricación y limitaciones para el encuentro en pareja, pero detrás de eso vimos que el 20% de esas mujeres no tiene orgasmos y probablemente nunca lo vayan a tener y encontramos también que el dolor, oscila entre un 8 y 10% dependiendo la población”, recalcó el especialista.



Explica que todo radica en que infortunadamente circunscribimos la sexualidad a un pene y una vagina, agregando que “todavía tenemos ese concepto equivocado que pensamos que el pene es la penetración, es el coito, el apareamiento y eso dista mucho de lo que es la sexualidad, la sexualidad son los pensamientos, emociones y fantasías, son encuentros, es la relación de un vínculo que yo mantengo con mi pareja y que me hace disfrutar la vida”.

Respetar y respetarse, es clave

La recomendación del especialista es “que la gente entienda que la salud sexual empieza cuando uno se respeta a sí mismo, que no debe infectar ni infectarse, lo ideal es que no se embarace o no embarazar, pero principalmente y por encima de todo es que tenga actividad sexual cuando se sienta preparada(o)” y que tanto desde la familia como desde las instituciones se requiere educación y asesoramiento sexual, para no tener un embarazo no planeado o una infección de transmisión sexual catastrófica como el VIH.

El doctor Espitia de la Hoz, lleva más de una década estudiando lo relacionado con la salud sexual de la mujer madura, la menopausia y cómo ésta influye en su vida sexual.

“La mujer madura no es una mujer asexual, pero es nuestra cultura la que indica que la mujer mayor no tiene derecho al sexo, porque vivimos en una sociedad en donde el modelo sexual se caracteriza por cuatro fenómenos principales: falo céntrico, masculino, gimnástico, pero lo peor de todo es que es excluyente; en donde la sexualidad solo está centrada para la gente joven, bonita o adinerada, mientras que la gente mayor, la gente pobre, la gente enferma pareciera que no tiene derecho al sexo”.



Afirma que los trastornos sexuales se duplican durante esa etapa, porque no se presta la atención que merece y podría volverse un problema de salud pública, desde lo clínico y sicológico.



“Hay incremento de hasta en un 75%, es decir que una de cada 4 mujeres mayores en edad madura que atraviesa por la menopausia tiene trastornos sexuales”, contó el ginecólogo.



Explica que durante la menopausia se pueden experimentar una serie de fenómenos secundarios al déficit hormonal o hipoestrogenismo, que hacen que la vagina sufra algunos cambios conocidos como atrofia (los músculos se retraen) lo que produce dolor (dispareunia) con la penetración, generan prurito (piquiña), ardor, sensación de quemazón, sequedad vaginal, alteraciones con la micción (orina) y la reducción de las que hacen que la mujer no se excite de la manera adecuada, lo que es una situación grave (aunque no se le dé la importancia), afectando la parte emocional, dañando su relación de pareja y su calidad de vida.



La buena noticia para las “maduritas” es que con un buen tratamiento, los trastornos no harán parte de la vida sexual y la tercera etapa de la vida de las mujeres podrá vivirse de manera satisfactoria.



“Queremos aclarar que todos estos conflictos tienen una solución, no siempre son medidas farmacológicas, pero infortunadamente vivimos en una sociedad donde se farmacologiza el sexo, que usted necesita pasta para la erección, la lubricación, la excitación o que aparezca el deseo, pero muchas veces lo que necesitamos es simplemente educación y asesoramiento sexual y entender que hasta en un 80% los trastornos podrían resolverse sin intervención farmacológica”, recalcó.



