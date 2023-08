La comunidad del barrio Rosa Badillo, ubicado en el sur de Ibagué, registró en video un voraz incendio que se provocó en una vivienda del sector.



Los bomberos de la Estación Sur se encargaron de atender la emergencia, que fue provocada por una batería que dejaron cargando al lado de algunos líquidos inflamables.

En el video que fue publicado en redes sociales, los habitantes del sector comentan que hubo una explosión previa a las llamas.



La secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Municipal de Ibagué, Jessica Salcedo, dio un informe de los hechos algunas horas después de ocurrida la emergencia.



"En horas de la madrugada se presentó un incendio estructural en el barrio Rosa Badillo, en un taller de motos, al parecer por una batería que se encontraba cargando en un mesón, que tenía cerca materiales inflamables como disolventes y otros líquidos que estaban en el lugar", señaló.

La funcionaria informó que los daños, por fortuna, fueron menores. Se quemó una moto que estaba siendo reparada en el lugar y algunas herramientas.



"El incendio se atendió por los bomberos de la estación del sur, quienes controlaron la conflagración", añadió Salcedo.



Posteriormente, la secretaria recomendó a los ciudadanos a tener precaución con las conexiones eléctricas y los dispositivos que se conectan.



"Invitamos a la ciudadanía a tener precaución con los diferentes elementos que se dejan conectados con el fin de evitar que esto genere o representen afectaciones en la integridad física de las personas”, reiteró.

De acuerdo con cifras del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, el 71 % de los incendios que se atienden ocurren en viviendas, seguido del 12 % en edificaciones de uso industrial, y por último, con un 7 %, inmuebles de tipo comercial.

¿Cómo evitar un incendio en la casa?

Desde el ICBF comparten algunas recomendaciones para evitar un incendio accidental en las viviendas.



La primera recomendación es mantener en buen estado los electrodomésticos y cables, cambiarlos cuando estén pelados y revisar enchufes que presenten corto.



Debe evitar que los cables pasen debajo de las alfombras, también se sugiere no ubicar estufas eléctricas en lugares donde puedan ser derribados por accidente.



En caso de que fume, evite hacerlo en la cama y asegúrese de que estén completamente apagados antes de tirarlos a la basura. No encienda velas, ni pólvora y procure desconectar dispositivos eléctricos que no estén en uso.



Evite almacenar sustancias inflamables como gasolina o queroseno dentro de su hogar y no olvide cerrar las llaves de gas si se va de vacaciones.



