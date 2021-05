Un policía muerto en ataque armado en Norte de Santander

Un nuevo hecho de violencia se registró este viernes en el municipio de La Playa de Belén en Norte de Santander.



Cuatro hombres armados llegaron en motocicletas hasta la estación de Policía y dispararon en varias oportunidades contra los uniformados que se encontraban en el lugar.



Tras el fuerte hostigamiento con armas de largo alcance, los hombres armados emprendieron la huida en las motocicletas con rumbo a una de las vías que comunica con la zona rural. Varios ciudadanos presenciaron el ataque y de inmediato se refugiaron en los establecimientos comerciales y casas cercanas.



En el ataque resultaron heridos dos uniformados que fueron trasladados al centro médico local y posteriormente remitidos hasta el hospital Emiro Quintero Cañizares en Ocaña. Sin embargo, un patrullero murió debido a la gravedad de las heridas.



El uniformado que falleció fue identificado como Cristian Camilo Álvarez Ruiz, mientras que el auxiliar de policía Hugo Hernando Calderón Sábalo, resultó herido.



Aunque no hay un pronunciamiento oficial por parte de la Alcaldía de La Playa de Belén, se conoció que la camioneta en la que se moviliza el alcalde Ider Humberto Álvarez, fue impactada por las ráfagas de fusil. El mandatario no se encontraba en el vehículo.



Las autoridades hacen presencia en el lugar para garantizar la seguridad de la población civil. Habitantes afirman que las instalaciones de la biblioteca municipal también resultaron afectadas por los disparos. No hay civiles heridos.



