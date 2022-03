Un civil muerto, un soldado retenido, entre dos y tres viviendas quemas, así como una vía dinamitada hacen parte de la información que reportan organizaciones campesinas e indígenas y las autoridades como resultado del enfrentamiento que se presentó entre miembros de la fuerza pública y las comunidades de la vereda El Triunfo y Cabildo Indígena La Esperanza, en San Vicente del Caguán (Caquetá).

El choque se presentó este fin de semana como resultado del operativo que adelantaba en esa zona la Fuerza de Tarea Conjunta Omega por solicitud de la Fiscalía 17 Especializada en contra los delitos de invasión de áreas de especial importancia ecológica e incendios forestales en el parque nacional natural Chiribiquete.



La Agenda Ambiental Campesina, Étnica y Popular del Meta, Caquetá y Guaviare denuncia que en el operativo militar contra la población civil la fuerza pública utilizó explosivos contra una vivienda de un campesino y un integrante de las comunidades indígenas.



El gobernador del Cabildo Indígena La Esperanza, Reinaldo Quebrada, señaló que los miembros de la fuerza pública incineraron y detonaron cargas explosivas en viviendas de campesinos y indígenas, y hay desaparecidas cinco personas.



Comunidades de la zona también señalaron que los integrantes de la fuerza pública dinamitaron la vía que comunica las veredas Gorgona y Caño Yeimi e intentaron detener a campesinos, pero las comunidades no lo permitieron.



El alcalde de San Vicente del Caguán, Yami Aley Giraldo, señaló que fue informado de la ubicación de unas cargas explosivas en casas y vías de la zona, hechos que rechazó y pidió la presencia la Personería y organizaciones de derechos humanos en el sector para tener la oportunidad de dialogar y garantizar la vida de las personas.



Allí falleció una persona por un disparo y quemaron entre dos y tres viviendas. Así mismo, hay un soldado retenido en poder de la comunidad. El mandatario dijo: "No estamos de acuerdo con la fuerza pública, que actúan por solicitud de la Fiscalía, pero no estamos de acuerdo con estos hechos que generan violencia".



VILLAVICENCIO