Incendio con gasolina causó tragedia en casa de indígenas wayúu

Una tragedia viven los miembros de una familia Wayúu en el corregimiento de Mayapo (La Guajira), debido a un incendio que se originó por manipulación de gasolina. El saldo es un muerto y tres heridos con quemaduras de primer y tercer grado, entre ellos, un menor de 18 meses. La vivienda que fue escenario de la conflagración quedó devastada.

La persona fallecida fue identificada como Juliana Meza Uriana, de 22 años, quien murió cuando era intervenida quirúrgicamente en la madrugada de este lunes. Su hijo, un menor de 18 meses, que registra quemaduras en más del 90% de su cuerpo, sigue en estado crítico. Ambos debieron ser trasladados a la ciudad de Valledupar.



Por otra parte, el esposo de Juliana y padre del menor, José Miguel Epinayú, fue trasladado de urgencias a Barranquilla, ya que las quemaduras cubren más del 90% y son de alta complejidad. La otra persona herida es su hermana Eneida Epinayú, quien sufre quemaduras de primer grado en una pierna.



El hecho se registró el pasado domingo en la zona rural. Según las versiones, el incendio se se produjo al parecer por el exceso de confianza, cuando una de las personas que habitaba en la vivienda, se disponía a sacar del patio de la misma, una pimpina de gasolina para colocarla en la puerta y comercializarla.



Sin precaución, pasó cerca a un fogón de leña, originando así un voraz incendio, que no dio tiempo para que las personas que se encontraban pudieran colocarse a salvo, por lo que fue necesario la intervención del Cuerpo de Bomberos.



Debido a la falta de un centro de salud de segundo nivel en la zona, los heridos fueron trasladados en carro particular hasta Riohacha, siendo ingresados a la Clínica Cedes, donde fueron estabilizados y posteriormente remitidos a Valledupar y Barranquilla.



La familia perdió todas sus pertenencias en la conflagración.

ICBF atiende caso del menor

El menor de 18 meses que resultó con quemaduras de consideración en el accidente domiciliario, recibió acompañamiento de un equipo interdisciplinario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.



El equipo de Defensoría de Familia sigue la evolución del menor de edad, verificando que reciba la atención requerida y brindando acompañamiento a los familiares del niño.

Por ELIANA MEJÍA OSPINO

Para EL TIEMPO

Riohacha