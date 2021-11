El Monasterio La Ermita, el más preciado escondido de Nariño

Como el más preciado tesoro escondido de Nariño, así permanece hoy el Santuario de Santa María Magdalena, cuya construcción en época reciente sorprende a los visitantes que hasta allí llegan para un rencuentro espiritual sinigual en medio de la exuberancia de la naturaleza.



En San Francisco, una pequeña vereda del municipio de San Lorenzo, al norte de Nariño, distante a 3 horas de la ciudad de Pasto, la Fraternidad Mariana Siervos del Santísimo Sacramento, se encarga de cuidar sin descanso esta hermosa joya arquitectónica.

(Puede leer: Diez muertos y al menos 20 desaparecidos por derrumbe en Nariño)



Por una carretera destapada y a una distancia de 8 kilómetros desde la cabecera municipal de Arboleda - Berruecos, se puede acceder al que también es conocido como el Monasterio de La Ermita, rodeado de frondosos árboles y una espesa vegetación que lo protegen de los modernos avances tecnológicos, la bulla y la contaminación ambiental.



Con la pandemia las visitas de los fieles disminuyeron considerablemente, por lo que debió cerrar sus puertas pero hasta finales del año pasado, cuando hombres y mujeres retornaron para darle gracias a Dios por sobrevivir a tan terrible enfermedad que golpeó al mundo entero.



Ahora, quienes ingresan deben guardar el distanciamiento físico y el uso del tapabocas, en medio de la estricta vigilancia que ejerce la comunidad religiosa.



Normalmente es en la época de Semana Santa cuando los católicos la visitan en mayor número, en busca de la reconciliación y la ayuda espiritual. No obstante, durante el año los domingos es el día preferido por los fieles para la oración personal dentro de la acogedora edificación.



(Le recomendamos: Identifican a una de las víctimas de derrumbe en Nariño)



“Somos una comunidad de contemplación con énfasis en la oración”, dice Fray Abel del Espíritu Santo, uno de los 12 religiosos que como los 12 apóstoles predican la fe católica sin descanso en la región y velan por la conservación permanente del complejo religioso.



Cuenta que es la misa dominical la que más prefieren los lugareños, “por el trabajo y las responsabilidades que tiene la gente, entre semana no les queda fácil venir, aunque también está el Santísimo expuesto y aquí se celebran 12 eucaristías”.



“Este es un lugar especial que Dios ha colocado, siempre le recomendamos a la gente que viene que recuerden que La Ermita no es un lugar de turismo, sino un lugar espiritual”, advierte y agrega que es por eso que siempre se solicita el silencio y el recogimiento permanente si de verdad quiere encontrarse con Dios.



Y es que allí lo espiritual tiene un alto valor, a diferencia de los pueblos más cercanos y las grandes ciudades donde las discotecas y bares, los grandes almacenes y los vehículos y motocicletas no permiten una buena oración y un encuentro sincero con Dios.



(Le puede interesar: Polémica: retiran a funcionario por arma traumática en operativo en Cali)



Es por eso que la comunidad religiosa no ha pensado en construir algún hotel o residencia para los turistas, “esto es algo espiritual, nunca lo haríamos porque sería cambiar el objetivo de lo que Dios nos puso a hacer aquí, no queremos cambiar nuestra forma de vida”.

La Divina Providencia lo mantiene

Su construcción tiene una historia relativamente reciente y llamativa porque en agosto de 1975 el italiano Fray Adolfo Filippi, también fundador de la Congregación Religiosa Fraternidad Mariana, sin tener ningún conocimiento sobre diseño e ingeniería, pero con la ayuda del maestro de obra José Elías Córdoba, inauguró una pequeña capilla en piedra y concreto buzardeado, aunque fue en 1984 cuando retomó la construcción de la estructura, que incluyó a un lado el convento y que se terminó en 1991 para la meditación y la oración.



La importancia de la obra con un estilo arquitectónico ecléctico también radica en que se hizo con la ayuda de la propia comunidad que habita en la zona, la que todos los fines de semana realizaba mingas; su esfuerzo tiene un mayor valor si se tiene en cuenta que en esa época no había carreteras adecuadas, por lo que los materiales tenían que ser transportados a lomo de mula y al hombro de los entusiastas pobladores.



A simple vista su sostenimiento podría demandar una considerable inversión, sin embargo, para Fray Abel “es la Divina Providencia la que mantiene este lugar”, claro está indica que acompañado de una alta dosis de trabajo y oración.



(Le sugerimos: La salsa caleña empieza a dar sus mejores pasos para reactivarse)



“Aquí se venden algunos artículos religiosos, también hay personas que generosamente nos ayudan y nos regalan plátano, yuca, limón y naranja que se producen en las fincas cercanas, sin duda de mucha forma nos ayudan”, afirma.

Yo quiero recordarle a la humanidad que Dios nunca nos ha abandonado, por eso ha colocado estos lugares para ayudar, aquí todo el que venga va a encontrar todas las ayudas que requiera. FACEBOOK

TWITTER

“Yo quiero recordarle a la humanidad que Dios nunca nos ha abandonado, por eso ha colocado estos lugares para ayudar, aquí todo el que venga va a encontrar todas las ayudas que requiera”, es la reflexión del religioso.



Ciro Delgado quien fuera alcalde del municipio de Arboleda a cuya parroquia de San Miguel pertenece La Ermita, recuerda que durante los tres períodos que estuvo en el cargo se preocupó por fomentar el turismo en la región y mostrar a La Ermita como el principal atractivo religioso, hoy lamenta que las vías de acceso se encuentran muy deterioradas, lo cual disminuye la afluencia de católicos hasta el bello lugar.

Lea más noticias de Colombia

Van 38 homicidios de venezolanos en Cúcuta y se disparan las alertas

Panaca, un parque para aprender sobre el agro colombiano

Los 5 parques naturales de Colombia que algún día debe visitar