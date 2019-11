El sacerdote católico con hijos y compañera que ganó alcaldía de Tolú

Con dispensa del Obispo de Sincelejo, adelantó su campaña política y resultó ganador de la Alcaldía de Tolú el sacerdote Jesús Chadid Anachury, quien contó con el aval de Centro Democrático.



Chadid convenció a sus electores con el lema de campaña ‘Tolú si tiene cura’.



El párroco se impuso con el triunfo en una población donde las pandillas, las drogas y los atracos, han golpeado duramente al turismo, primer renglón de la economía del puerto toludeño y para muchos pobladores, la única forma de sustento.



Asegura el sacerdote que su campaña fue la más pobre del departamento y que sus gastos fueron solo de 120 millones de pesos, producto de donaciones y el apoyo de amigos que vieron en él la esperanza para el municipio.



Reconoce, además, que fue víctima de una campaña sucia departe de sus contradictores.



“La política en Tolú es maquiavélica. Fue de angustia y sufrimiento la campaña, porque me lastimaron mucho. Dijeron que yo venía acompañado de paramilitares desde San Onofre, donde serví, que yo era un violador y trataron de inhabilitarme. Y aquí mi propósito es servir y transformar. Pasé por la cruz y ahora estoy en la victoria, cursé el desierto y ahora estoy en la tierra prometida”, precisó el presbítero.

Asegura que los retos inmediatos que tiene es trabajar en combinación con los concejales porque los retos son grandes en el municipio.



“Después del empalme quiero trabajar mucho con la juventud. Aquí he dejado claro que los ventajosos no van a trabajar conmigo, porque el ventajoso quiere llevarse por delante a todo el mundo. Quiero un Tolú turístico y sostenible es lo que tengo en mi corazón para trabajar”, precisó el nuevo alcalde de Tolú.



Chadid Anachury ha sido ampliamente cuestionado entre la feligresía sucreña porque tiene 3 hijos, María Fátima, José Elías y Josué, con su compañera sentimental la toluviejana, Katherine Urzola Romero.



“La primera dama es Katherine Urzola Romero, una persona trabajadora de respeto, es bacterióloga. Ella estará acompañándome porque esto no es de un hombre solo. Ella está muy entusiasmada por trabajar. Yo no le fallo a Dios por tener hijos, ni compañera. Yo le fallo a la iglesia que es la que tiene su disciplina”, dijo el presbítero.

Asegura que está contemplando contraer matrimonio por la iglesia con su pareja para radicarse con su familia en el puerto de Tolú.



“Yo tengo una dispensa temporal, pero ahora debo hacer una carta dirigida al Papa Francisco, para que firme directamente a mi matrimonio católico. No soy el primero, ni el último, ya hay sacerdotes casados. Por casarnos o no, no nos vamos a condenar”, dijo el cura.



El sacerdote católico asegura que llega a la alcaldía sin deudas y sin compromisos políticos con nadie.

En cuanto al gabinete, dijo que está escogiéndolo con mucha cautela, porque para seleccionar al personal no pondrá ni sentimientos, ni acuerdos políticos, sino a las personas más idóneas, capaces, honestas y con hojas de vida transparente.



“Con el único que tengo matrimonio político, es con el gobernador Héctor Olimpo. Con nadie más”, enfatizó.



Luz Victoria Martínez

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo