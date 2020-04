Concejal le arrancó el dedo a un contratista en medio de una discusión

La entrega de mercados de ayudas por la covid-19 en el municipio de Algarrobo, Magdalena, desató una violenta pelea entre un concejal y un contratista de la Alcaldía.



Ambos, luego de lanzarse acusaciones e insultos por redes sociales y la emisora local, terminaron enfrentándose a golpes de una manera brutal que generó críticas y rechazo entre la comunidad.

Las agresiones fueron tan fuertes, que el cabildante le cercenó de un mordisco una de las falanges del dedo índice al trabajador de la administración municipal, quien le respondió con un puñetazo.



Testigos del hecho expresaron que la pelea se originó por acusaciones que se lanzaron de lado y lado el concejal conservador, Jaider Isaza Gutiérrez, y el contratista de la Alcaldía de Algarrobo, Jolman Contreras de la Hoz.

Ambos se atacaban asegurando supuestos actos de corrupción en la entrega de ayudas alimentarias a los más necesitados como consecuencia de la cuarentena por la covid-19.



Los dos implicados se encontraron en vía pública y allí, luego de cruzar palabras, se fueron a los ataques físicos.



En medio de la pelea, el concejal mordió tan fuerte la mano del contratista que le arrancó uno de los dedos.



La alcaldesa de la municipalidad, Liceth Prieto, condenó el hecho y dijo que el caso fue puesto en conocimiento de la Procuraduría y la Fiscalía.

“Estas peleas no aportan en nada por el contrario se afecta el estado emocional que padece el pueblo por el impacto económico que está dejando el coronavirus”, manifestó la alcaldesa.



Por su parte el contratista Jolman Contreras de la Hoz aseguró que actuó en defensa propia, pues fue el concejal quien lo atacó primero.



“Este hombre me lanzó acusaciones que no son reales y yo solo le pedí respeto, lamentablemente su respuesta fue agredirme y yo tuve que golpearlo en la cara para que me soltara la mano que me había mordido”, expresó.



El concejal conservador, Jaider Isaza Gutiérrez, quien obtuvo la segunda votación como candidato a la alcaldía y es el vocero de la oposición, no ha realizado ningún pronunciamiento.

