Un caño Parrado tiene en riesgo a 22.660 habitantes de Villavicencio

Un par de niños, que apenas están dando sus primeros pasos, juegan a rodar un carrito por una frágil placa de cemento frente al rancho de madera y tejas de zinc, mientras una mujer extiende la ropa recién lavada en las cuerdas izadas entre el verde bosque que encañona el agua de la quebrada que recorre presurosa en busca del río Guatiquía.

Los niños, la mujer y otras quince familias, que tienen ranchos construidos sobre la margen izquierda del caño Parrado, corren el riesgo de que una corriente súbita del caño Parrado los pueda arrastrar junto a sus ranchos.



También están en peligro casas en cemento y con buenas bases, que han perdido sus patios por la erosión de la ladera del caño y hasta está en riesgo la calle 44, la principal vía de comunicación de la comuna Uno, donde viven 22.660 ciudadanos, según la Secretaría de Planeación de Villavicencio.



Por la calle 44 transitan las tractomulas y los motociclistas que van o vienen de Bogotá, porque por el túnel de Buenavista no les permiten pasar, la carretera hace parte de la denominada antigua vía a Bogotá, en el tramo de la glorieta de la Grama hasta el peaje de Pipiral.



(Le puede interesar: Trabajadores petroleros protestan por violación a derechos en pandemia)



El caño, como le llaman en Villavicencio, está a apenas 15 metros de la vía, en muchos sectores, advierte Adolfo Rodríguez Iriarte, un ciudadano que vive en esa comuna Uno, y que como ninguno conoce los problemas que hay en esa quebrada, que nace en el Alto de Buenavista y de la que se surten de agua más de 7.000 mil personas.



El presidente de la junta comunal del barrio Doce de Octubre, Benjamín Tacha, que tienen el acueducto comunitario que se surte del Parrado, dice que tienen 1.600 usuarios del que se benefician unas 6.400 personas. A estas hay que sumarle las de los acueductos veredales que se proveen del agua de la quebrada.



El ambientalista y asesor de la Secretaría del Medio Ambiente de Villavicencio, Nelson Vivas Mora, señala que las dificultades en los taludes del caño se presentan desde hace 25 a 17 años, porque se ha venido invadiendo el área sobre el talud, especialmente de la margen izquierda del caño Parrado.



(También: Cuarentena 4x3 para frenar el pico del covid-19 en Villavicencio)

La contaminación del caño Parrado es otra de las preocupaciones de las autoridades. Foto: Nelson Ardila

Esos vertimientos se ven bajar y generar graves problemas de inestabilidad del talud. Los sitios más complicados en este momento están al lado del puente que une a los barrios Galán con Mesetas, en la margen derecha del puente hay un deslizamiento que está desmoronando una casa.



Así mismo, sobre el sector conocido en la ciudad como las ‘lechonerías’, cuyos establecimientos comerciales dan con la avenida 40, mientras los patios de las casas están al borde del abismo.



Rodríguez dice que cada ocasión que hace un recorrido por el caño encuentra una nueva remoción en masa. Los propietarios de las viviendas cuentan que sus patios tenían hasta sesenta metros y hoy están a tres o cuatro metros del derrumbe.



Y reconoce que hay unos asentamientos en la parte alta del puente Galán - Mesetas, y deslizamientos en los sectores de El Rosal, Triunfo Bajo y el Parque Infantil porque hay un manejo inadecuado de las aguas servidas, que se siguen botando al caño porque el alcantarillando no pasa cerca o las pendientes no les dan, entonces los propietarios de las casas sacan un tubo y las botan al caño.



Benjamín Tacha sostiene que eso poco a poco se ha ido mejorando en los últimos años, aun cuando todavía hay casas en las que siguen descargando las aguas al caño.



En un reciente recorrido realizado por un tramo del caño al que acompañó el periodista de EL TIEMPO se aprecia que en la parte más alta el agua es cristalina y a medida que se va bajando va tomando un color menos claro.



(Le recomendamos leer: Capturan a concejal y enfermera por presuntas extorsiones en Casanare)



Vivas agrega que no ha habido un proceso de seguimiento y control, y por ello señala que se debe trabajar en equipo con la gobernación, la alcaldía y la comunidad para iniciar procesos de estabilización y educación para que la gente no siga haciendo vertimientos al caño.



Rodríguez sostiene que la propuesta debe ser de recuperación integral del caño desde su nacimiento hasta el río Guatiquía, con la reubicación de las personas que están en riesgo en la media que la alcaldía y la gobernación tenga la capacidad de hacerlo y de la mano enseñanza a la comunidad sobre el manejo integral de residuos.



Además, Vivas plantea construir una especie de escaleras sobre los taludes debilitados que aminoren la pendiente y la velocidad del agua y sobre ella sembrar la planta vetiver que con sus raíces podría ayudar a amarrar el terreno y así evitar que las corrientes súbitas del caño Parrado afecten las casas construidas porque las familias ubicadas en los ranchos definitivamente deben ser reubicadas.



NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO