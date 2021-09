Un año lleva secuestrado el profesor Eduardo Diazgranados en La Guajira

Este sábado se completa un año del secuestro del profesor y gestor cultural Eduardo Díazgranados Márquez, en zona rural del municipio de Maicao, cuando regresaba de adelantar un trabajo social para una empresa de energía eólica.



En ese entonces Diazgranados, se desempeñaba como director social de Renovatio Group Limited, realizando labores como enlace de la multinacional y las comunidades indígenas para la instalación de parques eólicos en los municipios de Maicao y Uribia.



Todavía no sabemos del paradero del profesor Diazgranados. Ese es un llamado, ha pasado un año, nosotros hemos duplicado a través del fondo de recompensas el ofrecimiento de 60 millones de peso

Durante todo este tiempo, su esposa Olga Mora, ha tratado de mantener visible su caso con plantones y presencia en los medios de comunicación, para evitar que caiga en el olvido por parte de las autoridades y lograr obtener alguna información que permita dar con su paradero.



“Todavía no ha sido posible saber nada de él, las autoridades han querido -para no decir que no han hecho nada-, tener evidencias de la situación que se presenta con Eduardo, pero aún no han tenido evidencias de nada”, indicó Mora.



Sostuvo además, que es una incertidumbre tratar de obtener noticias de Eduardo, por lo que guarda la esperanza que esté bien de salud y le estén dando sus medicamentos para la diabetes.



Mora, se congració con la familia del ganadero Jorge Camargo Epiayu, liberado este jueves, “así quisiéramos nosotros tener en el día de hoy una sorpresa similar”.

También contó sus frustraciones de querer hacer algo, pero se guardan tantos misterios de esta situación que no sabe cómo actuar para evitar afectar a su esposo.



“Todavía no sabemos del paradero del profesor Diazgranados. Ese es un llamado, ha pasado un año, nosotros hemos duplicado a través del fondo de recompensas el ofrecimiento de 60 millones de pesos, para obtener cualquier tipo de información por su paradero”, sostuvo el secretario de Gobierno Departamental Jairo Aguilar.



El secuestro de Eduardo se produjo el pasado 4 de septiembre, en el corregimiento de Limoncito, zona rural de Maicao, en cercanías del Cerro de la Teta, cuando regresaba junto a dos personas de reunirse con las comunidades indígenas.



En esa oportunidad miembros del Gaula Militar de La Guajira y tropas del Ejército lograron rescatar a su compañero de labores, el ingeniero José de los Santos Ramírez y a Diomedes Galván, ambos de origen wayú.

Liberan ganadero

Este jueves, en zona rural de Maicao, recuperó su libertad el ganadero y pensionado de Cerrejón Jorge Rafael Camargo Epiayu, luego de permanecer más de dos meses en cautiverio.



Las autoridades y sus familiares han guardado hermetismo sobre el tema, solo se conoce una fotografía en la que Camargo aparece junto a sus hijos, en la que aparenta buen estado de salud.



Camargo había sido secuestrado el pasado 26 de junio, en el corregimiento de Villa Martín, jurisdicción del municipio de Riohacha, cuando en compañía de uno de sus hijos se dirigía a una finca de su propiedad, siendo interceptado por sus captores.



Con más tiempo de secuestro

Con el ganadero Pedro Enrique Morón Carrascal, son dos las personas secuestradas en La Guajira.



Su plagio se produjo el 13 de marzo de 2020, cuando se encontraba en su finca, ubicada en zona rural del municipio de Albania.



Las autoridades ofrecen hasta 50 millones de pesos en recompensa por información que permita dar con su paradero o identificar a los sujetos que lo tienen en cautiverio. De los cuales 30 millones son aportados por sus familiares, quienes se encuentran angustiados por la situación.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

