Un año de la primera muerte por coronavirus en Colombia

El país recuerda este martes 16 de marzo la primera muerte por coronavirus en territorio nacional.



Un taxista de 58, en Cartagena de Indias, se constituía hace un año en la primera víctima fatal de la pandemia.



El deceso del taxista se dio en medio de polémicas por cuenta de un verdadero paseo de la muerte que tuvieron que vivir la familia y la víctima para recibir atención prioritaria previa.



“Hubo negligencia médica en la muerte de mi hermano, el cuerpo médico nunca vigiló su evolución. Les faltó actitud, tal vez por temor de contagiarse, lo que hicieron fue aislarnos”, señala Liliana Ricardo, hermana del taxista fallecido que se convirtió en el símbolo de una tragedia que entonces apenas comenzaba para el país.



Además, hubo una mala toma de muestras a la víctima por parte de la Clínica Cartagena del Mar, donde había sido aislado y donde recibió las últimas atenciones médicas.



Las autoridades de la salud locales, en cabeza del Dadis, inicialmente dijeron no se había tratado de una muerte por coronovirus, pero 6 días después el Instituto Nacional de Salud confirmó que había sido a causa de la pandemia.



Arnold de Jesús Ricardo Iregui falleció en Cartagena tras un diagnóstico de neumonía causada por el virus. Foto: Archivo particular

Un paseo de la muerte en medio de la pandemia

Con Cartagena repleta de turistas y los aeropuertos aún abiertos en todo el territorio nacional, el 4 de marzo del 2020, el taxista había transportado a dos viajeros italianos desde el aeropuerto internacional Rafael Núñez hasta el barrio Getsemaní.



En las últimas horas de vida, el hombre narró a su hermana que uno de los italianos había estornudado en varias oportunidades dentro del taxi durante el recorrido.



Dos días después se presentaron los primeros síntomas en el taxista, que siempre trabajaba en las noches.



“El vienes 6 de marzo fue a su EPS, Salud Total, por un resfriado y lo mandaron a descansar con tres días de incapacidad”, recuerda Liliana Ricardo.



Pero los síntomas del taxista, que sí tomaba medicamentos contra la hipertensión y para controlar la diabetes, empeoraron con el paso de las horas.



La noche del 10 de marzo regresó a las calles a trabajar, pero su salud seguía delicada.



”El dia 11 regresó a eso de las 5 de la mañana ardiendo en fiebre. De inmediato nos fuimos para la EPS”, dice Liliana, desde Barraquilla, a donde se fue a vivir al lado de su hijo luego de la muerte de Arnold, superar el covid- 19 y estar encerrada ocho meses en Cartagena, sola y desempleada.



“En Salud Total le mandaron una placa, pero el médico que lo evaluó, en tono tranquilo nos dijo: ‘¡Veo algo en los pulmones, pero no parece grave!’. Le formuló azitromicina y nuevamente lo incapacitó”, señala Liliana.



Pero el virus golpeaba con más fuerza al conductor, que también tenía obesidad.



Pese a que el virus ya estaba en el país, y ante los síntomas del paciente, ningún centro médico ordenó un aislamiento para la familia, la cual deambuló por la ciudad.



“El dolor por la partida de mi hermano es muy grande, por la forma como se dieron las cosas. Si él hubiera recibido una atención basada en mayor compromiso y ética médica, seguro habría superado la enfermedad y hoy estuviera”, sostiene Liliana.



Solo hasta el jueves 12 de marzo, cuando el paciente tenía dificultades para respirar, le ordenaron una segunda placa, y ante la gravedad de los análisis lo remitieron a la Clínica Cartagena de Mar, en el sector del Pie de la Popa.



“El viernes 13 de marzo llegamos de madrugada a la Clínica del Mar y a él lo internan a las 10 de la mañana. Yo salí a comer algo y cuando regreso al mediodía ya no me permitieron ingresar. Lo aislaron y me avisaron que entraba a cuarentena como sospechoso portador del coronavirus”, sostiene Liliana.



Arnold de Jesús Ricardo falleció en la Clínica Cartagena del Mar S.A.S. Foto: Archivo particular

Los dos hermanos compartían un apartamento en el barrio Los Alpes de Cartagena, donde Liliana enfrentó la cuarentena sola y desempleada.



“De inmediato a mí también me pusieron en cuarentena porque obviamente había estado en contacto con mi hermano todo el tiempo, y nos aislaron en la misma habitación a los dos”, señala Liliana, que luchó 20 días contra la pandemia, pero durante meses, contra la estigmatización de los vecinos del viejo apartamento donde estuvo encerrada por el dolor de la muerte de su hermano y en medio de la más severa cuarentena.



“… El día 13 de marzo de 2020 se recibió paciente masculino de 58 años de edad, quien ingresó remitido de su EPS por cuadro respiratorio de neumonía adquirida en la comunidad y fallece el día de hoy (marzo 16 de 2020). Una vez identificado el nexo epidemiológico, se le dio manejo como sospecha de covid-19, activándose el protocolo establecido, en compañía de los entes de control…”, había señalado en comunicado de prensa la Clínica Cartagena del Mar S. A. S.



Según la clínica, la muerte de Ricardo Iregui se produjo a las 6 de la mañana. A su hermana se lo comunicaron al mediodía.



La pandemia no se ha ido

En la clínica le practicaron la prueba de coronavirus al cuerpo sin vida, y esta llegó al INS el día 17 de marzo.



El 20 de marzo, el Instituto Nacional de Salud confirmó la muerte del Arnold Ricardo como la primera víctima fatal de la pandemia.



“Solo pude visitar la tumba de mi hermano en Cartagena a finales de febrero pasado. Él está en el cementerio de Albornoz, una zona peligrosa de la ciudad, a donde solo pudimos llegar con la policía. Allá fue donde el Dadis depositó el cuerpo luego de que muriera por el virus. Ya se robaron la lápida y el nombre quedó escrito en el cemento”, le dijo Liliana Ricardo a EL TIEMPO.



El las últimas horas Cartagena reportó 79 casos positivos y cero fallecidos por coronavirus, segúin el último informe del Instituto Nacional de Salud sobre el avance de la enfermedad en Colombia.



Cartagena suma 1.080 pacientes contagiados y 12 muertos durante marzo y acumula 57.585 infectados y 1.013 fallecidos desde que comenzó la pandemia.

