El manatí bebé, Tasajerito, cumplió un año de haber sido salvado de morir en las aguas de la Ciénaga Grande de Santa Marta en la zona del corregimiento de Tasajera, Magdalena.



(Además : Tarifas de energía, navegabilidad del río y tren del Caribe, ante el Senado)



Aunque cuando fue rescatado por pescadores el 1 de septiembre de 2021, su estado de salud era crítico y las posibilidades de sobrevivir eran bajas, los cuidados y esfuerzos de todo un equipo especializado han hecho posible que actualmente esté fuera de peligro y en condiciones óptimas.

Su primer año de vida fue celebrado con mucha emoción y satisfacción en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Marina en Santa Marta único en el país, el cual funciona a través de la alianza entre la Corporación Autónoma Regional del Magdalena y el Acuario.



(También : Ni a los vendedores de hielo les perdonan el pago de extorsiones)



El evento contó con la presencia de los pescadores de Tasajera que participaron en su rescate, sus familias, voluntarios y expertos que durante este tiempo atendieron a Tasajerito como fue bautizado.



Durante este tiempo, en el Centro de Fauna, se le ha brindado toda la atención y los cuidados que requiere el manatí para su supervivencia. En estos momentos pesa 71 kilos y poco a poco ha ido relacionándose con su medio natural, a través de un proceso llamado “Mar Abierto”, según expresa un experto de Corpamag.

La historia de Tasajerito



Tasajerito es un neonato Manatí del Caribe, de la especie Trichechus manatus manatus, que fue hallado débil y sin la presencia de su madre. Inmediatamente, fue entregado a Corpamag para su protección y la entidad activó la Red de Varamientos de Mamíferos Acuáticos para atender el caso, al tiempo que inició la búsqueda de su madre; sin embargo, luego de 36 horas de exploración no se evidenció su presencia.



Por esta razón, se declaró al neonato como huérfano y recibió el nombre de ‘Tasajerito´, que busca generar conciencia y apropiación por parte de los pescadores que habitan en la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Facebook Twitter Linkedin

´Tasajerito´ tendrá que estar bajo cuidado humano como mínimo 2 años y medio. Foto: Corpamag

La autoridad ambiental en un informe, precisó si que “los cuidados parentales no pueden ser reemplazados, y requieren de un esfuerzo técnico y económico, por ello para suplir las necesidades de un mamífero acuático, ‘Tasajerito’, permaneció por un lapso de cinco meses en las instalaciones del Acuario Mundo Marino”.



En ese lugar contó con el acompañamiento de profesionales y estudiantes del Programa de Biología Marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, capacitados y comprometidos con su rehabilitación y con la orientación invaluable de la Fundación Omacha.



Los expertos determinaron que, para continuar con su proceso de rehabilitación, ´Tasajerito´ tendrá que estar bajo cuidado humano como mínimo hasta que cumpla aproximadamente 2 años y medio.



Para ese momento, ya habrá finalizado su periodo de lactancia y podrá comenzar a alimentarse de plantas acuáticas.



Actualmente, este manatí se encuentra en el Centro de Atención Valoración y Rehabilitación de Fauna Marina CAV-R Marino del Acuario del Rodadero y Corpamag, donde cuenta con un espacio más amplio para el despliegue de sus movimientos y funcionamiento motor, que le permite nadar e interactuar con especies de su entorno y explorar un recinto semi-abierto en el mar.



(No deje de leer : Álex Florez: 'No me voy a disculpar por algo que es de naturaleza de cada uno')



Permanece bajo observación de sus cuidadores y recibiendo constantemente toda la atención profesional y el cariño que necesita este tipo de pacientes.



“Tasajerito ha superado su etapa más crítica gracias al apoyo de todas las entidades, voluntarios, cuidadores y personas que han hecho parte de este proceso”, manifestó Corpamag.



Cabe indicar que el Manatí del Caribe es una especie bandera, emblemática del Magdalena, que requiere protección urgente, dado que se encuentra en categoría en peligro en la Lista Roja, un inventario de las especies en riesgo de extinción realizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.



Lo anterior significa que el animal enfrenta un alto riesgo de extinción o deterioro poblacional en estado silvestre en el futuro cercano

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv