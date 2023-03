La suspensión de vuelos anunciada por las aerolíneas Ultra Air y Viva-Air, en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Santa Marta, ha generado un panorama caótico para los viajeros aéreos.



(Lea también: ¿Visitará Santa Marta en Semana Santa? Conozca las zonas de mayor riesgo)



Según el gerente de Aeropuertos de Oriente S.A.S, Nelson Rodríguez, más del 30 por ciento de los viajeros están siendo perjudicados por esta situación.

Santa Marta había tenido una de las mejores recuperaciones en materia de viajes FACEBOOK

TWITTER

Viva-Air, que cubría alrededor del 23 por ciento de los vuelos en Santa Marta y Ultra Air, que cubría casi el 7 por ciento, suspendieron sus operaciones en el aeropuerto de la ciudad.



Rodríguez expresó su preocupación por esta situación, ya que, según comentó, “Santa Marta había tenido una de las mejores recuperaciones en materia de viajes después de la crisis del covid-19”.



El funcionario atribuyó la crisis de las aerolíneas a la eliminación de alivios financieros y a la aplicación de impuestos a estas empresas consideradas de bajo costo, así como a la devaluación del peso que ha tenido una repercusión negativa en los intercambios financieros entre estas empresas que se dan a través del dólar.



“Estas circunstancias han llevado a estas aerolíneas a tomar la difícil decisión de suspender sus operaciones”, agregó Rodríguez.

En conversaciones con otras compañías

También destacó la importancia de las aerolíneas de bajo costo para la conectividad y el desarrollo económico de la región, y señaló que están en conversaciones con otras compañías para cubrir las rutas suspendidas por Ultra Air y Viva-Air.



Además, afirmó que están trabajando en medidas para mejorar la infraestructura del aeropuerto y garantizar la seguridad y el confort de los pasajeros.



En medio de esta situación, los pasajeros afectados han expresado su malestar y han pedido soluciones a las autoridades. La espera en el aeropuerto se ha prolongado debido a la reorganización de los vuelos y la falta de información clara y oportuna.



(Además: Emergencia en Playa Salguero: declaran calamidad pública por agresiva erosión)

Facebook Twitter Linkedin

Viajeros piden soluciones a la aerolínea. Foto: Suministrada

Versión de los afectados

Comunicamos la situación económica de la empresa el pasado miércoles y no nos dieron soluciones FACEBOOK

TWITTER

"Estoy aquí desde ayer en el aeropuerto, sin poder dormir, teniendo la esperanza de que alguien nos solucione este problema", expresó uno de los viajeros afectados.



Según los testimonios de los pasajeros, la empresa no les dio una solución para solventar los gastos adicionales que les permitieran llegar a sus destinos, lo que ha dejado a algunos viajeros sin recursos extras.



"Comunicamos la situación económica de la empresa el pasado miércoles y no nos dieron soluciones para poder continuar con nuestro viaje. Ahora no sé cómo llegar a mi destino, ya que no cuento con los recursos extras", explicó otro de los afectados.



Ante este panorama, las autoridades han anunciado la implementación de medidas para atender las necesidades de los pasajeros y minimizar las afectaciones causadas por la suspensión de los vuelos.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

Más noticias:

- Video: conductor denuncia que agentes le pidieron dinero para no sancionarlo

- Alerta en el volcán Nevado del Ruiz: Tolima anuncia medidas preventivas

- Semana Santa: recomendaciones a turistas por fuerte oleaje en playas del Caribe