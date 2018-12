Consejo Superior de la UTP pidió a líderes de paro volver a clases

Un nuevo ultimátum (al parecer, el último) para que se regrese a clases y se reanude el semestre, les dieron ayer a los líderes del paro de estudiantes en la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP).

El Consejo Superior de la única universidad pública de Pereira, se reunió el martes pasado, tras lo cual publicó un comunicado en el cual insta “a los estudiantes a reanudar actividades dentro del calendario académico actual”.



Según la máxima instancia de gobierno de la institución, la protesta estudiantil puede “desarrollarse en normalidad académica” y “el tiempo disponible para terminar las actividades académicas del segundo semestre del año 2018 es limitado”.

​

Además, el Consejo Superior exhortó al Consejo Académico “a hacer una evaluación el (próximo) 10 de diciembre y de ser necesario redefinir el calendario académico teniendo en cuenta que la fecha máxima de reanudación de actividades académicas es el 14 de enero de 2019”.



Agregó que “en caso de no reiniciar las actividades académicas en esta fecha (14 de enero de 2019), y ante la incapacidad de terminar el segundo semestre del 2018 y programar los dos semestres académicos del año 2019, se vería abocado a la cancelación del segundo semestre del año 2018”.

​

Finalmente, el órgano de decisión de la UTP anunció que “mantiene su posición de dialogo y de reanudación de la mesa de diálogo para el acuerdo final del pliego local, una vez los estudiantes reanuden sus actividades académicas”.



Sin embargo, el Consejo Superior afirmó que se reunió para “analizar la condición de anormalidad académica que vive la Institución, entendiendo la importancia del movimiento estudiantil universitario que propende por el mejoramiento de las condiciones de la educación pública”.

Es el segundo llamado

El del Consejo Superior es el segundo llamado a los líderes del paro para que permitan el reinicio de las clases. El 9 de noviembre pasado fue el Consejo Académico el que le pidió a los estudiantes que volvieran a clases.

​

El Consejo Académico informó en esa ocasión que “cree que están dadas las condiciones para un retorno a clases, gradual pero efectivo, a partir del miércoles 14 de noviembre, de tal manera que se garantice la culminación exitosa del semestre, en un momento crucial de un calendario académico que ya agotó sus tiempos”.



Y agregó que “es consciente de su misión y con la responsabilidad social que le corresponde, invita de manera perentoria a reanudar las actividades académicas”.



No obstante, en esa ocasión representantes del paro señalaron que estaban en desacuerdo con el Consejo Académico. Valentina Zapata, una de sus voceras, afirmó que el cese de las universidades públicas es estudiantil y la única instancia que lo puede levantar es el Asamblea General de Estudiantes.



La líder estudiantil dio una respuesta similar: “el paro se mantiene” y explicó que “los acuerdos en la mesa de negociación no se han cumplido”.



Sin embargo, la Asamblea General de Estudiantes pidió “la no cancelación del semestre y la no suspensión de la mesa de negociación local ni la de distintas direcciones y/o decanaturas que puedan haber”.