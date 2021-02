Joven quemó una vivienda para tratar de asesinar a su expareja

El joven Javier Ramírez Garzón, 22 años, fue enviado a la cárcel al ser señalado por haber cometido al menos 5 delitos contra su expareja, quien milagrosamente ha salvado su vida.



Uno de sus feroces ataques fue el pasado 10 de enero cuando, según las denuncias, violentó las guardas de la puerta en la que vive su expareja sentimental, por lo que procedió a prenderle fuego en hechos sucedidos en el asentamiento Villa Colombia, en Neiva, Huila.



(Además: ¿Qué debe hacer quien gana el chance, la lotería o el Baloto?)

Pese a los graves hechos la mujer, madre de cuatro hijos menores, se salvó de morir en medio de las llamas debido a que se había quedado con su familia en otro lugar.



“Presuntamente intentó asesinar a su compañera sentimental prendiéndole fuego a su casa”, dijo la Fiscalía, que le imputó los delitos de feminicidio tentado, acceso carnal violento agravado, acto sexual con menor de 14 años agravado, violencia intrafamiliar agravada y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Sin embargo en la audiencia no aceptó los cargos.



En un nuevo ataque, el 13 de enero pasado, Ramírez Garzón llegó en bicicleta a un sitio donde su ex pareja compartía con dos personas y le disparó con arma de fuego en dos oportunidades con la fortuna que ella salió ilesa gracias a que pudo salir corriendo del sector.



(Le puede interesar: 'Me voy a morir, díganme cuánto me queda de vida'



En otra ocasión la hirió en la cabeza con arma blanca y le aplicó pegante instantáneo en la herida con el fin de no ser descubierto al llevarla a un centro de atención médica.



La pareja sostuvo una relación sentimental por más de dos años en los cuales el procesado habría ejercido violencia física y psicológica con el agravante de que las acciones se incrementaron luego de la separación ya que, inclusive, también le destruyó las pertenencias.



No contento con esto en otra oportunidad le causó heridas graves en la cabeza al atacarla con una botella y, también, es señalado de abuso sexual en presencia de sus hijos menores de edad a quienes amenazaba con armas de fuego.



(Lea también: Vendía tamales y hoy tiene pizzerías que venden 10 mil millones)



El joven presenta anotaciones por daño en bien ajeno, lesiones culposas, hurto calificado y tráfico, porte y fabricación de estupefacientes.



Un Juez avaló los argumentos de la Fiscalía y envió a la cárcel a Javier Ramírez Garzón, quien fue capturado recientemente por la Policía en el barrio Carbonell, en Neiva.



NEIVA

Otras noticias de Colombia

- Estos son los barrios de Barranquilla que tendrán apagón el domingo



- Así repoblan casi 40 mil hectáreas de mangle en la Ciénaga Grande



- Así es el estado de salud de Jorge Oñate tras ser operado en Medellín