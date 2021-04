Joven mujer fue asesinada por su exesposo en una calle de Ibagué

A unos metros de la droguería donde trabajaba fue asesinada Jennifer Tatiana Molina Vásquez quien recibió mortales heridas de cuchillo en el rostro, cabeza, brazos, tórax y extremidades inferiores.



Como autor de este crimen fue señalado el taxista Jhonatan Fernando Álvarez Rodríguez, 36 años, quien le quitó la vida a su exesposa, con quien convivió varios años en Ibagué.



Los hechos sucedieron en la avenida Pedro Tafur, una zona comercial de alto tráfico y amplia presencia de ciudadanos que no pudieron hacer nada para salvarle la vida a esta mujer de 29 años y madre de una niña menor de edad que engendró con su atacante.



“Ellos no convivían, pero el tipo a diario la celaba y la hostigaba por celos enfermizos”, dijeron allegados a la víctima y agregaron que el ataque fue muy rápido “por lo que ella ni siquiera tuvo tiempo de correr”.



Los habitantes del barrio Palermo auxiliaron a la mujer quien malherida fue trasladada a un centro asistencial pero lamentablemente falleció pues recibió al menos 5 heridas de cuchillo en su cuerpo.



Quienes la conocieron señalaron que Jenifer Tatiana laboraba en una droguería ubicada a pocos metros de donde fue asesinada.



“Era sencilla, humilde, una madre responsable”, dijeron.



La rápida reacción de la Policía Metropolitana de Ibagué permitió la captura de Jhonatan Fernando Álvarez quien fue dejado a órdenes de la Fiscalía por este crimen catalogado como feminicidio.



Al momento de la captura ciudadanos enfurecidos trataron de agredirlo.



Asociaciones defensoras de los derechos de las mujeres en Tolima condenaron los hechos y le pidieron a la Fiscalía “la mayor condena para este hombre que acabó con la vida de su ex esposa y dejó huérfana a su pequeña hija”.