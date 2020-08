El extraño crimen de una anciana cuyo cuerpo fue hallado bajo su cama

Una pareja joven fue señalada como posible autora de la muerte de la ciudadana Nohelia Silva Arias, una mujer de 72 años que, tras ser atacada a cuchillo, sus atacantes dejaron el cuerpo debajo de su cama, atado de pies y manos con una soga.



El crimen -que sucedió el pasado 19 de marzo en el barrio El Paraíso, del municipio de Pitalito, Huila,- se había convertido en un enigma pues los autores huyeron sin dejar huellas ni pistas, pero cuatro meses después las pesquisas arrojaron resultados con las capturas de Robinson Escala Quintero, 20 años, y Kerly Andrea Calderón Devia, de 19, pareja de esposos a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado.



Pitalito no olvida a doña Nohelia Silva, quien vivía sola en su casa ubicada en una zona de estrato dos, donde sus familiares a diario frecuentaban.



Fue horrible. Pobre señora, tenía heridas de arma blanca en su cuerpo

TWITTER

El 19 de marzo, sus familiares fueron a buscarla en horas de la mañana para dejarle un mercado con verduras, carnes y granos, pero como no les abrió la puerta optaron por dejarle los alimentos en una tienda vecina.



"Como no abrió le dejaron el mercado en una tienda", señaló en ese entonces uno de sus familiares.



Sus hijos regresaron en horas de la tarde, pero se sorprendieron, pues la casa seguía cerrada y el mercado no había sido reclamado aún por la mujer, por lo que decidieron buscarla en el hospital y otros lugares.



Con ayuda de la Policía volvieron a la casa y la única opción fue romper a la fuerza la cerradura, y allí encontraron a su mamá "sin signos vitales, amarrada de pies y manos y debajo de la cama".



"Fue horrible, pobre señora, tenía heridas de arma blanca en su cuerpo", dijo un habitante de esa zona.

Que los autores paguen con una condena severa por el asesinato de una mujer humilde que no le hacía daño a nadie

TWITTER

Las autoridades constataron que la vivienda se encontraba totalmente desordenada por lo que se verificó que, además de asesinarla, se llevaron algunos objetos de propiedad de la señora.



Las primeras averiguaciones apuntan a que Robinson Escala y Kerly Andrea Calderón, capturados por la Policía este martes en la vía Algeciras-Campoalegre, serian los autores del crimen por el que los habitantes de Pitalito piden justicia.



"Esta pareja de esposos que residía como inquilinos en la casa de la señora Nohelia, serían los autores de este acto criminal, donde igualmente hurtaron varios elementos", señaló la Policía.



Tras varias audiencias la pareja de esposos, que no aceptó los cargos imputados, fue cobijada con medida de aseguramiento en centro carcelario.



"Exigimos justicia. Que los autores paguen con una condena severa por el asesinato de una mujer humilde que no le hacía daño a nadie", señalaron habitantes de Pitalito.

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

NEIVA