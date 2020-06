Multitud en Quibdó salió a hacer una fiesta pese al aislamiento

Durante una tormenta de varias horas que causó apagones e inundaciones en la capital del departamento del Chocó, decenas de personas burlaron las medidas de aislamiento y salieron a la calle con ollas, música y cantando a todo pulmón.

(Le recomendamos leer: Fui estrella fugaz en TV, vi morir amigos y me recuerdan como meme)

En redes sociales se dio a conocer una serie de videos en los que se ve cómo una multitud camina por las calles en medio de música y rumba. Entre la multitud se ve que algunos llevan tambores y otros golpean ollas.



El comandante de la Policía de Quibdó, coronel Henry Galán, explicó que, en medio de las torrenciales lluvias, "salió un grupo de jóvenes que aprovecharon el desorden que causaron las lluvias, pero se reaccionó de manera inmediata y no se permitió que la situación pasara a mayores".

Mis respeto para mis colegas que siguen trabajando en Quibdo. Qué barbaridad !! @santiag30950953. pic.twitter.com/QHfvVKn1Dg — Ausdreey 🌞👩🏽‍⚕️🩺 (@ausdrey_hp) June 19, 2020

El oficial agregó que el hecho no sobrepasó los 5 minutos y que los implicados que aparecen en los videos eran jóvenes y que debido a esto no hubo amonestaciones, "contrario a lo que esta diciendo, eso no duró más de 5 minutos y se intervino para que no escalara, ellos no hicieron un gran corrido se hizo la intervención y todo término".



(Lea también: Con palos y piedras amenazaron de muerte a paciente de covid en Tolima)

Que vergüenza!

Cuando llegó el primer caso de coronavirus a #Quibdó, hacian bunde y parrandas, ahora tienen 826 casos y siguen en lo mismo.

Y por otro lado pidiendo ayuda para atender la emergencia.https://t.co/hQamxFlCt9 pic.twitter.com/xsw2hP10FE — Peterson Martínez (@peterfly_) June 19, 2020

La situación en el departamento del Chocó es preocupante debido a que el pasado 15 de mayo, el departamento tenía 42 casos positivos de covid-19 y hoy registra 900 contagios, un crecimiento del casi 1.700 por ciento.

NACIÓN