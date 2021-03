Enormes daños por lluvias en la principal vía del sur del país

El invierno podría dejar incomunicado al centro del país con la zona sur especialmente con los departamentos de Putumayo y Caquetá, así como con los municipios de Pitalito, Timaná y San Agustín, en Huila, donde los aguaceros han causado enormes daños en puentes y carreteras.



En esta oportunidad se presenta una emergencia por afectaciones de gran tamaño en una calzada entre los municipios de Timaná y Altamira, en Huila, donde la creciente del río Timaná arrastró buena parte de esta importante carretera que comunica a Neiva con Pitalito y las ciudades de Florencia y Puerto Asís, en Caquetá y Putumayo.



Por los daños se mantiene paso a un carril para todo tipo de vehículos lo que ha dificultado la situación de los transportadores y miles de habitantes de estos departamentos.



Sobre este asunto el gobernador (e) del Huila, Carlos Alberto Cuéllar Medina, aseguró que adelanta gestiones para reponer cuanto antes la capa asfáltica a la altura del municipio de Timaná.



“Las afectaciones son fuertes y desde el gobierno departamental se hacen gestiones directas con la ANI y Ministerio de Transporte”, dijo el funcionario y agregó que, producto de la gestión, se están realizando obras de mitigación y control para que no se siga generando daños en la vía y así lograr su plena rehabilitación.



Diputados de la Asamblea le pidieron a la gobernación que busque ayuda del Gobierno Nacional para que se disponga de recursos y maquinaria toda vez que el traumatismo vial impacta negativamente en unos 5 millones de habitantes de Huila, Caquetá, Putumayo, Tolima y todo el centro del país.



En ese sentido el presidente de la Cámara de Comercio del Huila, Ariel Rincón Machado, señaló que la preocupación es regional por lo que se pidió ayuda e intervención de Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.



“Solicitamos de manera inmediata a la ANI que se haga una intervención en la vía para no perder luego toda la banca y así quedar incomunicados con el sur del Huila y del país”, dijo Rincón.



Considera que, quedar incomunicados, “sería gravísimo en medio de todos los reclamos hechos por el mal estado de la Ruta 45 y con la proximidad de la celebración de la Semana Santa, tiempo que se caracteriza por el aumento de la actividad turística con esa región.



NEIVA