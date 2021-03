Padre, padrastro y abuelastro abusaron sexualmente de cuatro niñas

Tres hombres fueron capturados y enviados a la cárcel con medida de aseguramiento por delitos sexuales cometidos contra 4 niñas menores de 14 años en hechos ocurridos entre los años 2017 y 2020 en Ibagué, Tolima

.

“Se trata del papá de dos niñas y el padrastro y abuelastro de dos más”, afirmó la Fiscalía, que los investiga por la posible vulneración de la integridad física y sexual en delitos cometidos de manera aislada en diversos barrios de Ibagué donde las acciones judiciales fueron realizadas por fiscales del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la seccional Tolima.



(Además: Médico fue vacunado con síntomas de covid, ahora está en una UCI)

En una de las denuncias, instaurada en 2020, la víctima corresponde a una menor de 11 años quien es nieta de la compañera sentimental del indiciado que habría abusado de manera violenta de la niña aprovechando su proximidad con ella.



Testigos narraron que fue intimidada por el agresor para que no lo delatara y deberá responder por el delito de acceso carnal violento agravado, los que el hombre no aceptó en desarrollo de las audiencias.



(Le puede interesar: Bogotano que murió ahogado en el Tayrona estaba de luna de miel)



En otro de los casos un hombre, aprovechando su condición de padre biológico de dos hermanas de 10 y 12 años, así como la ausencia de la madre de ellas, las tomó por la fuerza y las accedió carnalmente.



De acuerdo con las investigaciones este hecho sucedió en 2019 en la vivienda donde residían las víctimas junto con el agresor que fue capturado por la Policía Metropolitana el pasado 28 de febrero.



Fue acusado de los delitos de acto sexual violento y actos sexuales con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo, así como acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.



(En otras noticias: Hombre desarmó a un atracador y lo mató en Barranquilla)



En otro de los casos la víctima era una niña de 13 años de edad para la época de los hechos quien, según las labores investigativas de la policía judicial, fue abusada por su padrastro en dos ocasiones en su vivienda en hechos sucedidos en 2017 cuando era encargado de cuidar de la pequeña por lo que un fiscal le imputó el delito de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo, el cual no aceptó.



IBAGUÉ

Otras noticias de Colombia

- Robaron casa de familiares de Jorge Oñate cuando estaban en su sepelio



- Estos son los sitios donde más ha temblado este año en Colombia



- El hijo de reciclador que se convirtió en famoso youtuber de ciencia