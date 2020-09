¿En qué quedó el caso de acoso sexual que involucraría a un excoronel?

Dos años después de la denuncia pública que hizo una patrullera de 28 años por presunto acoso sexual de su superior, la Fiscalía le imputó cargos por ese delito al excomandante de la Policía en Huila, coronel (r) Oscar Efraín Pinzón Moreno.



La imputación virtual fue ante un Juzgado Penal Municipal y el excoronel no aceptó los cargos formulados por el delegado fiscal adscrito al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la seccional Huila, que adelanta el proceso.



Pinzón, quien se desempeñó como comandante del Departamento de Policía del Huila en el 2016, fue denunciado por una patrullera que lo señaló de acoso sexual y, para sustentar su queja, que elevó ante la Dirección General de la Policía, presentó un audio, mensajes de WhatsApp y otras pruebas que dejaron al descubierto una supuesta intimidación por parte de su comandante.



"Siempre fue morboso y cuando le decía que era una mujer comprometida, con un hijo, contestaba que no le importaba, que le gustaba el peligro"

"Me encuentro como mujer que debe cumplir la subordinación de un señor oficial con tantos años de carrera institucional y que aprovecha su poder, incluso se ufana del mismo, para no solo atropellar con su estilo de mando, sino que ahora ha llegado a vulnerar lo más sagrado que tiene una mujer", señaló la joven patrullera en la denuncia que presentó a la Fiscalía el 21 de febrero de 2018, lo que le costó al coronel la salida de la institución.



En la denuncia aseguró que en una oportunidad le ordenaron subir con las carpetas de homicidios a la oficina del comandante, "donde se sintió intimidada y esa habría sido la primera vez de varias situaciones incómodas que vivió".



"Siempre fue morboso y cuando le decía que era una mujer comprometida, con un hijo, contestaba que no le importaba, que le gustaba el peligro", dijo.

Había días que la hacía subir a su oficina para que supuestamente le diera información de sus tareas, espacio que se presume aprovechaba para insinuársele

Así mismo, "había días que la hacía subir a su oficina para que supuestamente le diera información de sus tareas, espacio que se presume aprovechaba para insinuársele".



En medio de todo, la patrullera le pedía respeto, pero el coronel le decía "que no iba a descansar hasta tener algo con ella" y en el audio se escucha cuando ella le responde "eso no va a pasar". La grabación fue tenida en cuenta como elemento material probatorio en esta investigación.



Las autoridades también evidenciaron que la salud física y mental de la joven se habría visto afectada, pero -sumado a ello- fue discriminada por algunos de sus compañeros.



Pinzón, quien laboró durante 26 años en Cundinamarca, Caquetá, Tolima y Huila y fue comandante operativo de la Policía en la capital de la República, deberá seguir compareciendo al proceso ya que en los próximos días se hará la audiencia de acusación formal.El acoso sexual es un delito con pena inferior a 4 años y por tanto es excarcelable.

