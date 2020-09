Alertan supuestas irregularidades en elecciones atípicas de San Zenón

La novela de la elección de alcalde en el municipio de San Zenón parece sin fin. Tras una serie de suspensiones y aplazamientos por alteraciones de orden público y la pandemia del covid-19, una supuesta nueva irregularidad se habría presentado en la jornada electoral atípica que finalmente pudo concluirse el pasado 30 de agosto.



La situación fue expuesta por el candidato del Centro Democrático, Jesús Antonio Méndez Acuña, quien perdió por once votos de diferencias.



Mendez Acuña presentó formalmente una reclamación en la que asegura que una de las mesas registradas como punto de votación fue cambiada de lugar sin previa notificación, lo cual dejó a unas 89 personas sin la oportunidad de votar.



"En esta mesa votaron 227 personas de 316 personas habilitadas para sufragar, según el censo vigente. Es decir, que no pudieron ejercer su derecho al voto y el de elegir y ser elegido 89 personas, por desconocer el sitio de votación, el cual fue cambiado arbitrariamente sin notificar a los partidos políticos ni a la comunidad, lo que trajo como consecuencia que se produjera un resultado electoral que no refleja la realidad de la intención del voto", señala un aparte de la denuncia radicada por el candidato.



Sigue en el limbo la elección del nuevo mandatario del municipio de San Zenón. Foto: Suministrada

En un documento de 21 hojas con algunas evidencias, el candidato exige que el registro y las actas afectadas se excluyan del computo de votos y de los escrutinios respectivos de esa mesa de votación puntualmente.



El trámite está siendo representado por el abogado Humberto Díaz Costa y se soporta en el numeral primero del artículo 192 del Código Electoral.



De esta forma, la contienda adiciona unos elementos que pueden suponer que habrá acciones jurídicas ante la justicia ordinaria, porque de ser aprobada la petición de Méndez este se consagraría como alcalde municipal este fin de semana, cuando la comisión escrutadora departamental decida sobre el caso, a lo que Bolaño tendría 30 días hábiles para impugnar el fallo.



Y lo que continúa siendo llamativo es el margen en la diferencia en la votación, pues, al finalizar la segunda revisión de tarjetones, Genor Bolaño gana por este momento con siete votos, y de aceptarse la reclamación de Jesús Méndez con la anulación de la mesa, este ganaría sobre ocho votos.



"Hemos presentado tres aclaraciones, dos de escrutinio de votos y una de exclusión de un puesto de votación por haber operado en un sitio diferente del cual estaba ordenado por la Registraduría. Por muy tarde, este fin de semana tendrán que entregarle la credencial al nuevo Alcalde”, precisó Díaz Costa.



De acuerdo a lo señalado por el jurista, este proceso no afecta a la corporación del Concejo, por tanto durante este jueves los cabildantes electos recibirán el documento que los acredita como ganadores de las nueve curules habilitadas.



De esta manera sigue en el limbo la elección del nuevo mandatario del municipio de San Zenón.

Genor Bolaño, dijo que está tranquilo, pues aunque esperaba alcanzar una votación mayor de diferencia con su contrincante, el resultado es el reflejo de la confianza que le depositó el pueblo para comenzar a trabajar por la solución de las necesidades.



"Estamos listos para asumir esta responsabilidad y retribuir el apoyo de la gente con un manejo adecuado de los recursos públicos y gestión de obras y proyectos que beneficien a todos por igual", aseveró el ganador de la contienda electoral.



La jornada electoral atípica celebrada el pasado 30 de agosto en San Zenón se realizó con estrictas medidas de bioseguridad para reducir al máximo el riesgo de contagio del covid- 19.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO

Santa Marta