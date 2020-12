Ultimaron a tiros a Concejal de San Pelayo, Córdoba

Se trata de Pedro Alejandro Pérez Doria, vicepresidente del Concejo de San Pelayo, departamento de Córdoba.



Eran cerca de las dos de la tarde en la víspera de la navidad y en un restaurante campestre de ese municipio se encontraba el cabildante acompañado de algunas personas.



La víctima, luego de almorzar decidió descansar en una hamaca del lugar. Allí fue sorprendido por dos hombres que llegaron en motocicleta y desenfundaron sus armas, las cuales le descargaron en su humanidad.



Tendido en la hamaca el concejal no pudo evitar las balas, perdiendo la vida en cuestión de segundos.



El caos se apoderó de los presentes, lo que fue aprovechado por los asesinos que emprendieron la huida con rumbo desconocido.



La Policía y la Alcaldía de San Pelayo anunciaron la entrega de $50 millones como recompensa para quien delate a los responsables del crimen.



Pedro Alejandro Pérez Doria, era militante del Partido Conservador y de acuerdo con las primeras indagaciones no había advertido sobre amenazas en su contra.

Gudilfredo Avendaño Méndez

Para EL TIEMPO Córdoba

TW: @GudilfredoAv