UCI en Manizales están a punto de colapsar

Manizales alcanzó, por primera vez desde el inicio de la pandemia, una ocupación de camas UCI del 93%, continúa, como desde hace cinco días, en una alerta roja hospitalaria. Al momento, la capital caldense solo tiene 17 camas disponibles para atender a quienes requieran de estos servicios.



"La situación de pandemia de Manizales es crítica en este momento. Desde la noche del pasado 6 de abril empezamos a experimentar una gran presión sobre los servicios de urgencia y las Unidades de Cuidado Intensivo", indicó el Secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco.



Y agregó que "por primera vez en muchos años tuvimos un colapso simultáneo de seis instituciones hospitalarias. Las unidades de Urgencias estuvieron abarrotadas y en cuanto a las UCI, cuatro de ellas alcanzaron el 100 % de ocupación”.



Las centrales de Urgencias que presentaron el colapso fueron: el Hospital Santa Sofía, la Clínica Avidanti, Clínica San Marcel, S.E.S. Hospital Universitario de Caldas, Clínica Versalles y Clínica de La Presentación.



La situación, según Orozco, se hace más compleja porque ya no hay capacidad para separar a quienes sufren o no de covid-19.



“De las camas ocupadas, en el 39% están personas que portan el virus, el resto con enfermedad general. Estamos integrando, con mucho riesgo, pacientes que vienen con covid-19 y personas que no” advirtió el funcionario.



El funcionario reiteró el llamado al autocuidado y el autoaislamiento. "Estamos en un momento crítico, los invito a utilizar bien los sistemas de atención prioritaria para evitar acudir a las salas de Urgencias si no es estrictamente necesario", añadió el Secretario.

Caldas, por primera vez en alerta roja

El departamento vive el tercer pico de la pandemia que se acentuó en tres dias. Pasó de un 66% de ocupación el pasado tres de abril, a un 82.5 % en la noche de este miércoles. Por primera vez, desde que inicio la pandemia, llega a una alerta roja.



De 292 camas habilitadas en seis de los 27 municipios, 241 están ocupadas. 90 con personas con diagnóstico confirmado de covid-19; 26 con sospecha y 125 siendo atendidos por otras enfermedades.



De acuerdo con estas cifras , que propiciaron la suspensión del programa de alternancia de instituciones de educación pública y algunas universidades desde el inicio de la semana, también cambiarían a partir de hoy las medidas restrictivas de la movilidad.



Al momento, los municipios que se habían acogido a los sugerido por el Gobierno Nacional tenían toque de queda desde las 10 de la noche, porque se estaba en alerta naranja. Al pasar a alerta roja, la restricción iniciaría más temprano. Sin embargo, al momento, las autoridades no han notificado de los cambios.



