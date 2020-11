El proyecto que busca ponerle fin a las inundaciones en Cartagena

Un equipo conformado por profesores y alumnos de la Universidad Tecnológica de Bolívar, la Universidad de TUdelft y Royal HaskoningDHV (Holanda), estudia el problema de inundaciones en Cartagena de Indias y propone una innovadora solución a largo plazo, a partir de un manejo inteligente de las cuencas y los caudales de caños y canales.



Las inundaciones que vivió la Ciudad Heroica el 'puente' festivo de mitad de noviembre, que dejaron 34 barrios inundados y el 70 por ciento de la ciudad en emergencia, pusieron de nuevo sobre la mesa la urgencia de un Plan Maestro de Drenajes, por donde se pueda canalizar de manera óptima el gran flujo de agua que cae sobre la ciudad en época invernal, que se suma a las mareas altas.

“Es una combinación de estrategias en el manejo de cuencas y aguas lluvias, nivel del mar y zona costera. El manejo de aguas lluvias que incluye tres elementos: reducción de máximos de caudal en arroyos y canales, incremento de la capacidad del sistema, y aumento de la capacidad de almacenamiento de las cuencas rurales y urbanas”, señala uno de los apartes de una de las investigaciones, que hace parte del proyecto a largo plazo que proponen los académicos.



(Además, lo invitamos a leer: Tras huracán, en Providencia la alerta es por contagios de covid-19)

Edificio estrato 5 invade el Caño de Juan Angola en exclusivo sector de El Cabrero en Cartagena. La mole fue construida en el rumbo natural del canal. Después lloramos las inundaciones. Plan Maestro de Drenajes Pluviales es urgente. @ELTIEMPO @ColombiaET @jsanchezcristo @daulaw pic.twitter.com/TKETRmffpr — John (@PilotodeCometas) November 19, 2020

El proyecto tiene varios escenarios para la implementación que comienzan a nivel domiciliario, comunitario y en escala de ciudad.



Las últimas inundaciones dejaron 155.000 damnificados y el desborde del 50 por ciento de los canales, los cuales hoy son basureros o invadidos por construcciones ilegales, tanto en comunidades pobres con en edificios de estratos altos.



"Las estrategias para el manejo de la zona costera y niveles del mar están basadas en el principio de multifuncionalidad y trabajar con la naturaleza, no en su contra o viéndola como una amenaza", señala el documento.



La Universidad Tecnológica de Bolívar lidera el desarrollo de esta iniciativa con una visión de largo plazo, y en la cual se viene trabajando al menos hace 5 años con la visita de varios expertos de Holanda, una nación con algunos de los puertos más importantes de Europa y que ha sabido sobreponerse a los embates del cambio climático.



El estudio reúne conceptos en el manejo integrado de cuencas hidrográficas y zona costera, y busca convertir a Cartagena en una ciudad sostenible, verde y resiliente al cambio climático.



(También lo invitamos a leer: El impresionante antes y después de Providencia tras el paso de Iota)

Debido al incremento en los niveles de los cuerpos de agua, las inundaciones serán más frecuentes e intensas en el futuro inmediato de la ciudad. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

El paso de la tormenta tropical Iota (que se transformó luego en Huracán categoría 5 a su paso por el archipiélago de San Andrés y Providencia) no es la única ni mayor tragedia por cuenta del invierno.



La oleada invernal que trajo el fenómeno de La Niña, en el año 2011, dejo daños totales, según el Distrito de Cartagena, de 1,57 billones de pesos.



En el año 2018 altas mareas inundaron parqueaderos, sótanos y calles en Bocagrande, entre una larga lista de inundaciones 'históricas'.





(Además, le puede interesar: Así sobreviví al impacto de un rayo que mató a mi cuñado)

​



“La invasión de caños y canales por cuenta de asentamientos ilegales, que luego son legalizados por entidades Distritales como Corvivienda, que no ha cumplido su función para que se cumpla la ley, sino que han facilitado el crecimiento de una ciudad en caos donde urge de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el cual no se desempolva desde el año 2001”, señala el arquitecto cartagenero José Ríos.



Según Ríos, Igual pasa con los estratos altos, donde a través de coimas y compra de funcionarios públicos, los constructores ilegales se apropian de terrenos que siempre le pertenecieron al cauce natural del agua.





Los cuerpos de agua se ven afectados, además, porque las inundaciones de aguas residuales y lluvias arrastran basuras. De tal manera que el manejo óptimo de basuras y el reciclaje hace parte del proyecto integral que proponen los académicos.



...Hay que reducir máximos de caudal en arroyos y canales y aumento de capacidad de almacenamiento de cuencas rurales y urbanas... FACEBOOK

TWITTER

Debido al incremento en los niveles de los cuerpos de agua, las inundaciones serán más frecuentes e intensas en el futuro inmediato de la ciudad. Esto a su vez generara que el drenaje en las partes altas de la ciudad sea aún menos efectivo.



Investigadores de las dos universidades señalan que hacia el año 2040, el 26,2 por ciento de las viviendas estarán inundadas, habrá un incremento del ciento por ciento en enfermedades transmitidas por vectores, la totalidad del centro histórico estará inundado, el 28 por ciento del sector industrial estará en riesgo y todas las playas sufrirán erosión.

Lo invitamos a leer más noticias de Colombia

El 'juego de la muerte' que se popularizó en ferrovías del Magdalena

'Influencer' les dio paletas de jabón a adultos mayores en Cartagena

John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas