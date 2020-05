Tutelas represadas, el otro virus de la cárcel de Villavicencio

La cascada de tutelas presentadas por los reclusos de la cárcel de Villavicencio por la falta de atención para mitigar los impactos del coronavirus, es otra de las complejidades que se une a la masiva contaminación de reclusos por el virus.

Entre el 17 de abril y el 15 de mayo, tan solo en la sala penal del Tribunal Superior de Villavicencio ha resuelto 121 tutelas y la gran mayoría no ha sido notificadas a los internos porque en la cárcel solo hay un funcionario con traje de bioseguridad para realizar esa tarea, reveló la secretaria de ese Tribunal, Lida Maritza Medina Rojas.



La funcionaria dice que esta semana han seguido llegando acciones constitucionales y que se deben sumar las tutelas de los juzgados del circuito penales y de ejecución de penas, entre otros, de manera que podrían ser más de 300 tutelas, sin contar otras decisiones de los juzgados, cuyas notificaciones las envían los despachos por correo electrónico al área jurídica la cárcel.

Allí hay ocho guardianes trabajando, pero sólo uno tiene el traje y los elementos de bioseguridad para desplazarse por los patios y notificarlos, de manera que se ha desbordado la capacidad de respuesta de la cárcel y hay un represamiento muy grande.



Las tutelas han amparado los derechos fundamentales a la salud y a la vida de los internos y le ordenan al director general del Inpec, brigadier general Norberto Mujica Jaime; al director de la cárcel, Miguel Ángel Rodríguez y a la directora de la Unidad de Servicios penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Lisssett Cervantes, que los aíslen, les den los medicamentos y les provean los elementos de bioseguridad que necesitan.



La secretaria del Tribunal sostiene que “no sabemos si la persona está inconforme y va a impugnar la decisión y sobre todo en los asuntos donde se les ha negado la solicitud de la prisión domiciliaria transitoria, porque si no conocen el fallo no pueden impugnar y en consecuencia las sentencias quedan inanes o sin efecto”.



La funcionaria explicó que la ley dispone que mientras una persona este privada de la libertad, tiene que ser notificada de manera personal y en muchos casos los internos han presentado sus tutelas o solicitudes para cumplir la pena domiciliaria temporalmente, pero no han sido notificados y en los despachos judiciales “no podemos saltarnos el conductor regular de notificarle al interno”.

Agregó que, a la sala penal del Tribunal Superior ya dos internos han presentado incidentes de desacato que podría conllevar a sanciones de arresto y el pago de multas a los funcionarios que deben responder las tutelas en el evento de que los despachos comprueben que no se han cumplido las órdenes impartidas en las sentencias.



A esto se suma que los adultos mayores de 60 años no han sido trasladados al centro el Yarí como el pasado 5 de mayo lo ordenó el Juzgado Tercero de Familia al resolver una tutela presentada por dos procuradores judiciales.



Mientras que la Secretaría de Salud del Meta debe responder un derecho de petición de un interno en el que pide le certifique por escrito el criterio científico que sirvió de base para haber expedido la circular en la cual determina que no se tomarán más segundas pruebas de covid-19.



Hasta este viernes hay 887 casos de coronavirus confirmados en la cárcel de Villavicencio entre internos y guardianes.

