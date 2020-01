Acciones de tutela entorpecen elección del contralor en el Quindío

Varias acciones de tutela interpuestas por ciudadanos le han salido al paso al proceso de selección del nuevo contralor del Quindío, así lo dio a conocer el presidente de la Asamblea del departamento, Jorge Hernán Gutiérrez.

“Nos notificaron que hubo tutelas en el proceso que se viene realizando por la Universidad del Quindío. Lo que pretendemos nosotros es que una vez venzan los términos de las publicaciones y se haga la entrevista, vamos a determinar la fecha, y si no hay ningún tipo de suspensión por un juzgado, yo creería que del 12 al 15 estaríamos eligiendo contralor”, señaló Gutiérrez.

Agregó que, por ley, en esta ocasión el procedimiento cambió. Un ejemplo es que “se enviaron las hojas de vida a la Función Pública, cosa que nunca se había hecho. Estamos esperando que nos envíen esos resultados y hasta que no tengamos eso no podemos fijar la fecha para la elección”, añadió el diputado.



También reveló que “ya se habían presentado reclamaciones cuando llegó la primera terna. Tengo entendido que, precisamente, fue por una reclamación que hubo un cambio, y uno de los ternados pasó a quedar de cuarto e ingresó otra persona, pero hay otras tutelas y hasta que no tengamos claro eso, no puedo decir nombres”.



De otro lado, se realizó la elección del secretario de la Asamblea, cargo en el cual fue nombrado José Humberto Delgadillo, quien obtuvo 11 votos a favor y tuvo el mejor puntaje en la evaluación y entrevista.

